Itochū es la empresa comercializadora más popular entre los estudiantes universitarios que buscan empleo. Su sólida fama parece deberse no solo a sus buenas finanzas, sino también a su postura proactiva en la reforma del estilo de trabajo y la promoción del papel de la mujer en la empresa.

Según la Encuesta de clasificación de marcas de empleo realizada por el Instituto de Investigación de Información Laboral de Bunka Hōsō Career Partners entre estudiantes que se graduarán en 2026, Itochū Shōji ocupó el primer lugar en popularidad por sexto año consecutivo. Sumitomo Shōji y Mitsubishi Shōji se clasificaron en el séptimo y octavo lugar respectivamente, lo que demuestra que las sōgō shōsha (empresas comercializadoras generales) son empresas a las que aspiran entrar los estudiantes debido a su expansión comercial global, altos niveles salariales y diversas trayectorias profesionales.

En el sector financiero, Nippon Seimei (2.º), Daiwa Shōken Group (3.º) y SMBC Nikkō Securities (9.º) se hallaban entre las primeras diez empresas. Además de una base de gestión estable y buenos paquetes de beneficios, también se valoró muy positivamente la posibilidad de dedicarse a trabajos altamente especializados.

Después de la pandemia del coronavirus, el sector de la aviación y las empresas relacionadas con viajes y hoteles han mostrado signos de recuperación. All Nippon Airways se situó en el cuarto puesto, Japan Airlines en el 23.º y JTB Group en el 40.º, entre otros. El rápido aumento de la afluencia de turistas extranjeros y el incremento del precio medio de los viajes están atrayendo a estudiantes con sólidas habilidades lingüísticas y comprensión intercultural.

Clasificación general

Total en general 1 Itochū Shōji 2 Nippon Seimei 3 Daiwa Shōken Group 4 All Nippon Airways 5 Hakuhōdō 6 Dai-Nippon Printing 7 Sumitomo Shōji 8 Mitsubishi Shōji 9 SMBC Nikkō Securities 10 Honda

Fuente: Encuesta de clasificación de marcas de empleo de Bunka Hōsō Career Partners (para graduados de la primera mitad de 2026).

Clasificación por área de estudio

Humanidades Ciencias 1 Itochū Shōji Sony 2 Nippon Seimei Meiji Group 3 Hakuhōdō Itochū Shōji 4 Dai-ichi Seimei NTT Data 5 Daiwa Shōken Group Ajinomoto 6 Mitsui Sumitomo Trust Bank Panasonic Group 7 SMBC Nikkō Securities Google 8 Dai-Nippon Printing Fujifilm Group 9 Sony Music Group Sky 10 Bandai Honda

Fuente: Encuesta de clasificación de marcas de empleo de Bunka Hōsō Career Partners (para graduados de la primera mitad de 2026).

Clasificación por sexo

Mujer Hombre 1 Itochū Shōji Itochū Shōji 2 All Nippon Airways Nippon Seimei 3 Japan Airlines Mitsubishi Shōji 4 Daiwa Shōken Group Mitsui Bussan 5 SMBC Nikkō Securities Sony 6 Meiji Group Daiwa Shōken Group 7 Nippon Seimei NTT Data 8 Dai-Nippon Printing NTT East Japan 9 JTB Group Sumitomo Shōji 10 Shūeisha Tōkyō Chikatetsu (Tōkyō Metro)

Fuente: Encuesta de clasificación de marcas de empleo de Bunka Hōsō Career Partners (para graduados de la primera mitad de 2026).

La encuesta se realizó mediante cuestionarios web en la página de búsqueda de empleo operada por Bunka Hōsō Career Partners y encuestas a través de una aplicación en los lugares de eventos de reclutamiento. El período de la encuesta fue del 1 de octubre de 2024 al 15 de marzo de 2025. El número de respuestas válidas fue de 19.856 (7.441 mujeres, 12.415 hombres / 14.036 de humanidades, 5.820 de ciencias).

(Imagen del encabezado: Pixta.)