近日一份调查显示，综合商社（贸易公司）伊藤忠位居大学生就业人气榜榜首。除了业绩骄人外，似乎其积极致力于推进工作方式改革、女性活跃于社会的举措等也受到了求职者的肯定。

文化放送Career Partners（东京都港区）就业信息研究所针对2026年毕业生实施的《就业品牌排行榜调查》显示，伊藤忠商事最受青睐。伊藤忠已连续六年雄踞榜首。住友商事和三菱商事分列第七和第八位，得益于海外业务的开展、较高的薪酬水平以及多样化的职业路径，综合商社已成为学生们向往的公司。

金融行业方面，日本生命（第二位）、大和证券集团（第三位）、SMBC日兴证券（第九位）进入了前十位。除了稳固的经营基础和完善的福利待遇外，可以从事专业性较高的业务这一点也受到了求职者的肯定。

受到新冠疫情重创的航空、旅行及酒店等相关企业也在不断复苏，全日空位列第四，日本航空和JTB集团分列第23和第40位，入境游需求的激增和旅客单价的上升吸引了拥有外语和跨文化理解能力的学生。

综合排行榜

综合 1 伊藤忠商事 2 日本生命 3 大和证券集团 4 全日空 5 博报堂 6 大日本印刷 7 住友商事 8 三菱商事 9 SMBC日兴证券 10 本田技研工业

出处：文化放送Career Partners《就业品牌调查》（2026年毕业生，上半年）

文理科排行榜

文科 理科 1 伊藤忠商事 索尼 2 日本生命 明治集团 3 博报堂 伊藤忠商事 4 第一生命 NTT数据 5 大和证券集团 味之素 6 三井住友信托银行 松下集团 7 SMBC日兴证券 谷歌 8 大日本印刷 富士胶片集团 9 索尼音乐集团 Sky 10 万代 本田技研工业

出处：文化放送Career Partners《就业品牌调查》（2026年毕业生，上半年）

男女排行榜

女性 男性 1 伊藤忠商事 伊藤忠商事 2 全日空 日本生命 3 日本航空 三菱商事 4 大和证券集团 三井物产 5 SMBC日兴证券 索尼 6 明治集团 大和证券集团 7 日本生命 NTT数据 8 大日本印刷 NTT东日本 9 JTB集团 住友商事 10 集英社 东京地铁（东京Metro）

出处：文化放送Career Partners《就业品牌调查》（2026年毕业生，上半年）

调查于2024年10月1日至2025年3月15日期间，通过文化放送Career Partners运营的求职网站上的网络问卷和求职活动现场的软件问卷等方式实施。收到19856份有效回答（女性7441份、男性12415份，文科14036份，理科5820份）。

标题图片：PIXTA

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