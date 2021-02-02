大学生の就活人気も時代と共に変遷。かつては憧れの就職先だった「金融」は、2018年以降はトップ10から姿を消した。今年の人気はやっぱりコロナ関連。

就職情報サービスの学情が、2022年卒業予定の大学生・大学院生を対象に実施した「就職人気企業ランキング」調査でトップとなったのは伊藤忠商事だった。同社は3年連続の首位。以下、味の素、アサヒ飲料などトップ10にはコロナ禍の「巣ごもり需要」や「ステイホーム」を支える生活関連の企業が並んだ。

就職人気ランキング10年の変化は？

2022年卒（前年順位） 2013年卒 1 伊藤忠商事（1） JTBグループ 2 味の素（3） 三菱東京UFJ銀行 3 アサヒ飲料（6） オリエンタルランド 4 講談社（28） 伊藤忠商事 5 資生堂（7） 旭化成ホームズ 6 任天堂（9） みずほフィナンシャルグループ 7 大日本印刷（8） 電通 8 ロッテ（12） ソニーミュージックグループ 9 JTBグループ（2） 三井住友銀行 10 イオングループ（76） ロッテ

出所 : 学情「就職人気企業ランキング」

10年前のランキングで目を引くのは、2位の三菱東京UFJ銀行（現・三菱UFJ銀行）を筆頭にメガバンク3行がランクインしていたこと。2017年卒対象調査の三菱東京UFJ銀行の10位を最後に、金融はトップ10から消えた。

2016～19年卒まではANA（全日空）が4年連続で首位を獲得。JAL（日本航空）もランクインしたほか、JTBグループ、オリエンタルランド、エイチ・アイ・エスなど旅行やレジャー関連も人気を集めた。

10年連続でトップ10に入り続けたのは伊藤忠とJTBグループの2社のみだった。

2022年卒の男女別の就職人気企業ランキング

女性 男性 1 味の素 伊藤忠商事 2 資生堂 アサヒ飲料 3 伊藤忠商事 任天堂 4 講談社 味の素 5 アサヒ飲料 アシックスグループ 6 大日本印刷 アマゾンジャパン 7 ロッテ アディダスジャパン 8 集英社 イオングループ 9 森永製菓 三菱商事 10 JTBグループ JTBグループ

出所 : 学情「就職人気企業ランキング」

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