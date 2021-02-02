大学生の就活人気も時代と共に変遷。かつては憧れの就職先だった「金融」は、2018年以降はトップ10から姿を消した。今年の人気はやっぱりコロナ関連。
就職情報サービスの学情が、2022年卒業予定の大学生・大学院生を対象に実施した「就職人気企業ランキング」調査でトップとなったのは伊藤忠商事だった。同社は3年連続の首位。以下、味の素、アサヒ飲料などトップ10にはコロナ禍の「巣ごもり需要」や「ステイホーム」を支える生活関連の企業が並んだ。
就職人気ランキング10年の変化は？
|2022年卒（前年順位）
|2013年卒
|1
|伊藤忠商事（1）
|JTBグループ
|2
|味の素（3）
|三菱東京UFJ銀行
|3
|アサヒ飲料（6）
|オリエンタルランド
|4
|講談社（28）
|伊藤忠商事
|5
|資生堂（7）
|旭化成ホームズ
|6
|任天堂（9）
|みずほフィナンシャルグループ
|7
|大日本印刷（8）
|電通
|8
|ロッテ（12）
|ソニーミュージックグループ
|9
|JTBグループ（2）
|三井住友銀行
|10
|イオングループ（76）
|ロッテ
出所 : 学情「就職人気企業ランキング」
10年前のランキングで目を引くのは、2位の三菱東京UFJ銀行（現・三菱UFJ銀行）を筆頭にメガバンク3行がランクインしていたこと。2017年卒対象調査の三菱東京UFJ銀行の10位を最後に、金融はトップ10から消えた。
2016～19年卒まではANA（全日空）が4年連続で首位を獲得。JAL（日本航空）もランクインしたほか、JTBグループ、オリエンタルランド、エイチ・アイ・エスなど旅行やレジャー関連も人気を集めた。
10年連続でトップ10に入り続けたのは伊藤忠とJTBグループの2社のみだった。
2022年卒の男女別の就職人気企業ランキング
|女性
|男性
|1
|味の素
|伊藤忠商事
|2
|資生堂
|アサヒ飲料
|3
|伊藤忠商事
|任天堂
|4
|講談社
|味の素
|5
|アサヒ飲料
|アシックスグループ
|6
|大日本印刷
|アマゾンジャパン
|7
|ロッテ
|アディダスジャパン
|8
|集英社
|イオングループ
|9
|森永製菓
|三菱商事
|10
|JTBグループ
|JTBグループ
出所 : 学情「就職人気企業ランキング」
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