航空会社の顧客満足度を評価する2025年の世界ランキングで、日本の航空会社では全日空（ANA）が5位、日本航空（JAL）が9位となった。

部門別でも上位に

ランキングは英SKYTRAX社が発表した「The World’s Best Airlines of 2025」。「航空業界のオスカー（アカデミー賞）」と呼ばれている賞で、1999年に始まった。

2025年ランキングは全世界325以上の航空会社が対象で、全日空は前年4位から1つ順位を落とした。日本航空は前年6位から3つランクダウンした。

両社は総合ランキングとは別に、部門別ランキングでも高い評価を受けている。優れた客室乗務員を評価する「The World’s Best Airline Cabin Crew 2025」では、全日空が2位、日本航空は7位。最もクリーンな航空会社を選ぶ「The World’s Cleanest Airline 2025」では、全日空2位、日本航空8位。空港サービスに関する「The World’s Best Airport Services 2025」では、1位全日空、2位日本航空だった。

25年総合ランキングの首位はカタール航空で、前年に続く連覇となった。

2025年最優秀航空会社トップ10

1位 カタール航空

2位 シンガポール航空

3位 キャセイパシフィック航空

4位 エミレーツ航空

5位 全日空

6位 ターキッシュエアラインズ

7位 大韓航空

8位 エールフランス航空

9位 日本航空

10位 海南航空

出所：SKYTRAX

【資料】

バナー写真：PIXTA