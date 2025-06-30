日本から出国する際にかかる「国際観光旅客税」（出国税）の2024年度収入が、5年ぶりに過去最高を更新した。

1人当たり1000円

財務省が発表した24年度の国際観光旅客税の収入は481億円で、これまでで最高だった19年度の443億円を上回った。

一般会計の年度は4月から翌年3月末までだが、同税の集計は5月末までに納付された分は前年度収入としてカウントする。発表された24年度の税収額は4月末までの集計であり、最終的な数字はさらに拡大する。

税収増の大きな要因は、円安と訪日客（インバウンド）の増加だ。日本政府観光局（JNTO）によると、24年度の訪日客は3884万人で、前年度から34.7％増えた。

各国・地域の出国税

日本 1000円（約6.9米ドル） 米国 22.2米ドル オーストラリア 70豪ドル エジプト 25米ドル 香港 120香港ドル

*為替レートは2025年6月27日時点。税の名称は国、地域で異なる

出所：JTB

政府は19年1月に同税を導入し、航空チケット代金などに上乗せして徴収している。日本からの出国者に1人当たり1000円を課している。同税の課税額は、世界の各国・地域に比べ低く、国会では引き上げを求める議論もある。

【資料】

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