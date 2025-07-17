2024年度，从日本离境时需要缴纳的“国际观光旅客税”（出境税）收入时隔五年再创历史新高。

每人1000日元

财务省发布的数据显示，2024年度国际观光旅客税收入为481亿日元，超过此前2019年度443亿日元的历史新高。

一般会计的年度为4月至次年3月末，而该税种是将截至5月末缴纳的部分算作上一年度收入进行统计。目前公布的2024年度税收金额是截至4月末的统计数据，最终数值还将更高。

税收增长的重要原因在于日元贬值和访日游客（入境游）的增长。日本政府观光局（JNTO）发布的数据显示，2024年度访日游客人数为3884万人，同比增长34.7%。

各国各地区的出境税

日本 1000日元（约合6.9美元） 美国 22.2美元 澳大利亚 70澳元 埃及 25美元 中国香港 120港元

*汇率为2025年6月27日数据。各国各地区税种名称不同

出处：JTB

日本政府2019年1月推出该税种，通过机票等渠道附加征收。从日本出境的人员每人1000日元。日本对该税种的征收金额低于世界其他国家和地区，国会在商讨上调征收标准的问题。

标题图片：PIXTA

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