В мировом рейтинге, отражающем удовлетворённость клиентов услугами авиакомпаний в 2025 году, японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) заняла 5-е место, а Japan Airlines (JAL) оказалась на 9-м месте.
Хорошие оценки в каждой категории
Рейтинг «Лучшие авиакомпании мира 2025 года» составила британская компания SKYTRAX. Премия, известная как «авиационный «Оскар», вручается с 1999 года.
Рейтинг 2025 года охватывает более 325 авиакомпаний по всему миру. ANA опустилась на одну позицию с четвёртого места в прошлом году. Japan Airlines опустилась на три позиции с шестого места.
Помимо мест в первой десятке общего рейтинга, обе авиакомпании также получили высокие оценки в отдельных категориях. В рейтинге «Лучшие бортпроводники авиакомпаний мира 2025», где оцениваются лучшие бортпроводники, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – седьмое. В рейтинге «Самая чистая авиакомпания мира 2025», где выбирают авиакомпанию по стандартам чистоты, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – восьмое. В рейтинге «Лучший аэропортовый сервис мира 2025», где оцениваются услуги аэропортов, ANA заняла первое место, а Japan Airlines – второе.
Первое место в общем рейтинге за 2025 год заняла авиакомпания Qatar Airways, повторившая свой успех предыдущего года.
10 лучших авиакомпаний 2025 года
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- Cathay Pacific
- Emirates
- All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Korean Air
- Air France
- Japan Airlines
- Hainan Airlines
Источник: SKYTRAX
Материалы
- Лучшие авиакомпании мира 2025 года
- Лучшие бортпроводники авиакомпаний мира 2025 года
- Самая чистая авиакомпания мира 2025 года
- Лучшие аэропортовые услуги мира 2025 года
Фотография к заголовку: PIXTA
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