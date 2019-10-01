首都圏の住んでみたい街のトップは恵比寿。トップ20は山手線の内側に集中しており、交通の便の良さが最優先。一方で、関西圏は街並みの美しさや閑静な場所も人気だ。
新築マンションポータルサイト「MAJOR 7(*1)」がマンション購入意向者73万人を対象に実施した「住んでみたい街（駅名）」アンケート調査で、首都圏は「恵比寿」が5年連続トップ、関西圏では「西宮北口」が4年連続でトップとなった。
首都圏はトップ20のうち半分がJR山手線の駅、又は山手線の内側にある駅で、「都心部への憧れ」が如実に現れている。東京23区外は「吉祥寺（東京都武蔵野市）」「横浜」「鎌倉」「武蔵小杉（神奈川県川崎市）」の4地点だけだった。
住みたい街として選択した理由について聞いたところ、上位にランキングされている街については「交通の便の良さ」を理由に挙げる人が多かった。トップの恵比寿は、利便性に加えて「おしゃれだから」「高級感があるから」と答えた人も多かった。
首都圏・住みたい街トップ20
|駅名
|主な路線
|1
|恵比寿
|JR山手線/東京メトロ
|2
|品川
|JR各線/京急
|3
|目黒
|JR山手線/東急
|4
|自由が丘
|東急
|5
|吉祥寺
|JR中央線/京王
|6
|二子玉川
|東急
|7
|表参道
|東京メトロ
|8
|横浜
|JR各線/京急/東急
|9
|中目黒
|東京メトロ/東急
|10
|広尾
|東京メトロ
|11
|東京
|JR各線/東京メトロ
|12
|代々木上原
|小田急/東京メトロ
|13
|四ツ谷
|JR中央線/東京メトロ
|14
|渋谷
|JR山手線/東急/東京メトロ
|15
|鎌倉
|JR横須賀線
|16
|代官山
|東急
|17
|武蔵小杉
|JR横須賀線/東急
|18
|目白
|JR山手線
|19
|豊洲
|東京メトロ
|20
|麻布十番
|東京メトロ/都営地下鉄
黄色は山手線又は山手線の内側にある駅、グレーは東京23区外。「京急」は京浜急行、「東急」は東京急行の略
「メジャーセブンのマンショントレンド調査」を基に編集部作成
関西圏の住んでみたい街は、兵庫県10地点、大阪府9地点、京都府1地点で、東京圏ほど一極集中していないのが特徴。兵庫県内でも、西宮市、神戸市、尼崎市、芦屋市などに分散している。
住みたい街として選択した理由について聞いたところ、岡本、夙川、宝塚では、街並みの美しさ、閑静であること、高級感、洗練が上位に入り、交通の便が最重視される東京とは傾向が異なっている。
関西圏・住みたい街トップ20
|駅名
|主な路線
|1
|西宮北口
|阪急/阪神
|2
|梅田・大阪梅田
|阪急/阪神/大阪メトロ
|3
|岡本
|阪急
|4
|夙川
|阪急
|5
|宝塚
|阪急/JR福知山線
|6
|千里中央
|北急/大阪モノレール
|7
|御影
|阪急/阪神
|8
|芦屋
|JR東海道線/阪神
|9
|神戸三宮・三ノ宮
|阪急/阪神/神戸市営地下鉄
|10
|芦屋川
|阪急
|11
|高槻・高槻市
|阪急/JR東海道線
|12
|豊中
|阪急
|13
|天王寺
|JR各線/大阪メトロ
|14
|江坂
|大阪メトロ/北急
|15
|淀屋橋
|大阪メトロ
|16
|烏丸御池
|京都市営地下鉄
|17
|塚口
|阪急/JR福知山線
|18
|北千里
|阪急
|19
|難波（なんば）
|JR関西本線/大阪メトロ/近鉄/南海
|20
|住吉
|JR東海道線/阪神
緑色は兵庫県、「北急」は北大阪急行の略
「メジャーセブンのマンショントレンド調査」を基に編集部作成
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(*1) ^ 住友不動産、大京、東急不動産、東京建物、野村不動産、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンスの7社が運営するサイト。2018年の7社合計のマンション供給戸数は2万3265戸で、全国の29％に相当する