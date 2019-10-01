首都圏の住んでみたい街のトップは恵比寿。トップ20は山手線の内側に集中しており、交通の便の良さが最優先。一方で、関西圏は街並みの美しさや閑静な場所も人気だ。

新築マンションポータルサイト「MAJOR 7(*1)」がマンション購入意向者73万人を対象に実施した「住んでみたい街（駅名）」アンケート調査で、首都圏は「恵比寿」が5年連続トップ、関西圏では「西宮北口」が4年連続でトップとなった。

首都圏はトップ20のうち半分がJR山手線の駅、又は山手線の内側にある駅で、「都心部への憧れ」が如実に現れている。東京23区外は「吉祥寺（東京都武蔵野市）」「横浜」「鎌倉」「武蔵小杉（神奈川県川崎市）」の4地点だけだった。

住みたい街として選択した理由について聞いたところ、上位にランキングされている街については「交通の便の良さ」を理由に挙げる人が多かった。トップの恵比寿は、利便性に加えて「おしゃれだから」「高級感があるから」と答えた人も多かった。

首都圏・住みたい街トップ20

駅名 主な路線 1 恵比寿 JR山手線/東京メトロ 2 品川 JR各線/京急 3 目黒 JR山手線/東急 4 自由が丘 東急 5 吉祥寺 JR中央線/京王 6 二子玉川 東急 7 表参道 東京メトロ 8 横浜 JR各線/京急/東急 9 中目黒 東京メトロ/東急 10 広尾 東京メトロ 11 東京 JR各線/東京メトロ 12 代々木上原 小田急/東京メトロ 13 四ツ谷 JR中央線/東京メトロ 14 渋谷 JR山手線/東急/東京メトロ 15 鎌倉 JR横須賀線 16 代官山 東急 17 武蔵小杉 JR横須賀線/東急 18 目白 JR山手線 19 豊洲 東京メトロ 20 麻布十番 東京メトロ/都営地下鉄 黄色は山手線又は山手線の内側にある駅、グレーは東京23区外。「京急」は京浜急行、「東急」は東京急行の略

「メジャーセブンのマンショントレンド調査」を基に編集部作成

関西圏の住んでみたい街は、兵庫県10地点、大阪府9地点、京都府1地点で、東京圏ほど一極集中していないのが特徴。兵庫県内でも、西宮市、神戸市、尼崎市、芦屋市などに分散している。

住みたい街として選択した理由について聞いたところ、岡本、夙川、宝塚では、街並みの美しさ、閑静であること、高級感、洗練が上位に入り、交通の便が最重視される東京とは傾向が異なっている。

関西圏・住みたい街トップ20

駅名 主な路線 1 西宮北口 阪急/阪神 2 梅田・大阪梅田 阪急/阪神/大阪メトロ 3 岡本 阪急 4 夙川 阪急 5 宝塚 阪急/JR福知山線 6 千里中央 北急/大阪モノレール 7 御影 阪急/阪神 8 芦屋 JR東海道線/阪神 9 神戸三宮・三ノ宮 阪急/阪神/神戸市営地下鉄 10 芦屋川 阪急 11 高槻・高槻市 阪急/JR東海道線 12 豊中 阪急 13 天王寺 JR各線/大阪メトロ 14 江坂 大阪メトロ/北急 15 淀屋橋 大阪メトロ 16 烏丸御池 京都市営地下鉄 17 塚口 阪急/JR福知山線 18 北千里 阪急 19 難波（なんば） JR関西本線/大阪メトロ/近鉄/南海 20 住吉 JR東海道線/阪神 緑色は兵庫県、「北急」は北大阪急行の略

「メジャーセブンのマンショントレンド調査」を基に編集部作成

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