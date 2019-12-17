世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップリポートで、日本は過去最低、先進国最低の121位に甘んじた。安倍政権が成長戦略で女性活躍推進を掲げるが、実現は遠い道のり。
世界経済フォーラム（WEF）が2019年12月17日公表した「ジェンダー・ギャップ（男女格差）リポート」で、日本は153カ国中121位だった。2018年は110位で、順位を11も落とした。
女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治への関与度」「経済活動への参加と機会」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば1、全く不平等な場合を0としてジェンダー・ギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。
G7（先進7カ国）では、10位のドイツがトップ。以下フランス（15位）、カナダ（19位）、英国（21位）、米国（53位）、イタリア（76位）と続き、100位圏内に食い込めなかったのは日本だけだった。
2019年 男女平等ランキング
|順位（前年順位）
|国
|指数
|1（1）
|アイスランド
|0.877
|2（2）
|ノルウェー
|0.842
|3（4）
|フィンランド
|0.832
|4（3）
|スウェーデン
|0.820
|5（5）
|ニカラグア
|0.804
|6（7）
|ニュージーランド
|0.799
|7（9）
|アイルランド
|0.798
|8（29）
|スペイン
|0.795
|9（6）
|ルワンダ
|0.791
|10（14）
|ドイツ
|0.787
|15（12）
|フランス
|0.781
|19（16）
|カナダ
|0.772
|21（15）
|英国
|0.767
|53（51）
|米国
|0.724
|76（70）
|イタリア
|0.707
|81（75）
|ロシア
|0.706
|106（103）
|中国
|0.676
|120（121）
|アラブ首長国連邦
|0.655
|121（110）
|日本
|0.652
出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2020
政治分野は、世界的にもジェンダー・ギャップ解消が遅れており、世界平均で女性が下院議員に占める割合は25.2%、閣僚で21.2%だったが、日本はそれぞれ10.1%、5.3％にとどまった。
経済分野は117位から115位へとわずかに順位を上げたものの、下位グループから抜け出すにはほど遠い水準だ。男女の収入格差や管理職の割合などで世界平均を下回った。
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