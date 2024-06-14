世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、2024年版でも、日本は146カ国中118位と低迷している。前年よりは多少は改善したものの、先進7カ国ではぶっちぎりの最下位。

世界経済フォーラム（WEF）が2024年6月12日に公表した「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で、日本は146カ国中118位だった。

女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治」「経済」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば「1」、全く不平等な場合を「0」としてジェンダーギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。

G7（先進7カ国）では、ドイツがトップの7位。前年の6位から順位を1つ下げた。以下英国（14位）、フランス（22位）、カナダ（36位）、米国（43位）、イタリア（87位）と続き、100位圏にすら入れなかったのは日本だけだった。

2023年9月発足の第２次岸田再改造内閣では、閣僚19人のうち、初入閣3人を含む5人が女性となった。22年8月の前回改造時の2人から大幅に増えたことで、政治分野は前年の138位から113位に大きく順位を上げた。労働参加率や賃金の男女格差などを反映し、経済分野は120位にとどまり、教育分野は47位から72位にランクダウンした。

2024年 男女平等ランキング

順位 国 指数 1（1） アイスランド 0.935 2（3） フィンランド 0.875 3（2） ノルウェー 0.875 4（4） ニュージーランド 0.835 5（5） スウェーデン 0.816 6（7） ニカラグア 0.811 7（6） ドイツ 0.810 8（8） ナミビア 0.805 9（11） アイルランド 0.802 10（18） スペイン 0.797 14（15） 英国 0.792 22（40） フランス 0.781 36（30） カナダ 0.761 43（43） 米国 0.747 74（71） アラブ首長国連邦 0.713 87（79） イタリア 0.703 94（105） 韓国 0.696 106（107） 中国 0.705 118（125） 日本 0.663 129（127） インド 0.641 135（134） エジプト 0.629 146（―） スーダン 0.568

*カッコ内は前年順位

出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2024

バナー写真 : PIXTA