世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、2024年版でも、日本は146カ国中118位と低迷している。前年よりは多少は改善したものの、先進7カ国ではぶっちぎりの最下位。
世界経済フォーラム（WEF）が2024年6月12日に公表した「ジェンダーギャップ（男女格差）リポート」で、日本は146カ国中118位だった。
女性の地位をめぐる各種の統計データを「政治」「経済」「教育」「保健」の4分野に分けて分析。男女平等が実現できていれば「1」、全く不平等な場合を「0」としてジェンダーギャップ指数として数値化し、ランク付けしている。
G7（先進7カ国）では、ドイツがトップの7位。前年の6位から順位を1つ下げた。以下英国（14位）、フランス（22位）、カナダ（36位）、米国（43位）、イタリア（87位）と続き、100位圏にすら入れなかったのは日本だけだった。
2023年9月発足の第２次岸田再改造内閣では、閣僚19人のうち、初入閣3人を含む5人が女性となった。22年8月の前回改造時の2人から大幅に増えたことで、政治分野は前年の138位から113位に大きく順位を上げた。労働参加率や賃金の男女格差などを反映し、経済分野は120位にとどまり、教育分野は47位から72位にランクダウンした。
2024年 男女平等ランキング
|順位
|国
|指数
|1（1）
|アイスランド
|0.935
|2（3）
|フィンランド
|0.875
|3（2）
|ノルウェー
|0.875
|4（4）
|ニュージーランド
|0.835
|5（5）
|スウェーデン
|0.816
|6（7）
|ニカラグア
|0.811
|7（6）
|ドイツ
|0.810
|8（8）
|ナミビア
|0.805
|9（11）
|アイルランド
|0.802
|10（18）
|スペイン
|0.797
|14（15）
|英国
|0.792
|22（40）
|フランス
|0.781
|36（30）
|カナダ
|0.761
|43（43）
|米国
|0.747
|74（71）
|アラブ首長国連邦
|0.713
|87（79）
|イタリア
|0.703
|94（105）
|韓国
|0.696
|106（107）
|中国
|0.705
|118（125）
|日本
|0.663
|129（127）
|インド
|0.641
|135（134）
|エジプト
|0.629
|146（―）
|スーダン
|0.568
*カッコ内は前年順位
出所 : 世界経済フォーラム Global Gender Gap Report 2024
バナー写真 : PIXTA