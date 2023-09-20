9月13日に発足した第2次岸田2次改造内閣は、上川陽子外相、高市早苗経済安全保障担当相ら女性5人が入閣。2001年4月発足の小泉内閣、14年9月の第2次安倍改造内閣と並び過去最多タイとなった。その一方で、26ある副大臣ポスト、28ある政務官ポストへの女性登用はともにゼロだった。2001年に現行の副大臣・政務官制度が始まって以来、内閣発足時の女性起用がゼロゼロとなるのは初めて。中高年男性ばかりの記念写真がこの国の在り方を象徴している？
世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数2023年版で、日本は146カ国中125位と低迷している。特に、政治分野での男女格差が大きいことが響いている。
政府が6月に決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」では、東証プライム市場に上場する企業を対象に、女性役員の比率を2030年までに30％とする目標を掲げた。 重点方針は「女性がリーダーを目指すことが可能だと感じさせる環境づくりが重要」と指摘したが…政治が範を示すつもりはないらしい。
閣僚、副大臣、政務官の女性登用数
|内閣 / 発足時期
|閣僚
|副大臣
|政務官
|第2次岸田2次改造 / 23年9月
|5
|0
|0
|第2次岸田1次改造 / 22年8月
|2
|4
|6
|第2次岸田 / 21年11月
|3
|1
|4
|第1次岸田 / 21年10月
|3
|1
|4
|菅義偉 / 20年9月
|2
|3
|3
|第4次安倍2次改造 / 19年9月
|3
|2
|6
|第4次安倍1次改造 / 18年10月
|1
|5
|1
|第4次安倍 / 17年11月
|2
|2
|2
|第3次安倍3次改造 / 17年8月
|2
|2
|2
|第3次安倍2次改造 / 16年8月
|3
|1
|3
|第3次安倍1次改造 / 15年10月
|3
|1
|4
|第3次安倍 / 14年12月
|4
|3
|4
|第2次安倍改造 / 14年9月
|5
|3
|4
|第2次安倍 / 12年12月
|2
|4
|2
|野田3次改造 / 12年10月
|1
|1
|2
|野田2次改造 /12年6月
|1
|1
|2
|野田1次改造 / 12年1月
|1
|1
|3
|野田 / 11年9月
|2
|1
|3
|菅2次改造 / 11年1月
|1
|0
|2
|菅1次改造 / 10年9月
|2
|1
|2
|菅 / 10年6月
|2
|0
|2
|鳩山 / 09年9月
|2
|1
|2
|麻生 / 08年9月
|2
|2
|1
|福田改造 / 08年8月
|2
|1
|1
|福田 / 07年9月
|2
|3
|1
|第1次安倍改造 / 07年8月
|2
|3
|2
|第1次安倍 / 06年9月
|3
|2
|5
|第3次小泉改造 / 05年10月
|2
|1
|7
|第3次小泉 / 05年9月
|2
|0
|1
|第2次小泉改造 / 04年9月
|3
|0
|1
|第2次小泉 / 03年11月
|3
|0
|1
|第1次小泉2次改造 / 03年9月
|3
|0
|1
|第1次小泉改造 / 02年9月
|4
|1
|2
|第1次小泉 / 01年4月
|5
|1
|2
|森 / 省庁再編 / 01年1月
|2
|0
|3
女性の登用数は政権発足時のもので、政権途中で入れ替えがあったものなどは反映していない
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