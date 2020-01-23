桜のツボミが膨らんでくると、なぜか心弾む。日本人は、平安の昔から桜の花を愛で、花見を楽しんできた。吉田兼好の徒然草には「田舎者の花見は、桜の花のすぐ下ににじりよって、酒を飲み、歌を詠み、しまいには枝を追って振り回す始末」と辛らつな記述もある。桜の下でハメを外したくなるのも、昔から変わらず？

沖縄気象台は1月6日、那覇市末吉公園のヒカンザクラの開花を宣言した。平年より12日も早い開花だった。

ヒカンザクラ © Okinawa Convention＆Visitors Bureau

日本にはヤマザクラ、オオシマザクラなど9種を基本にして、交雑種などの変種をあわせると100種以上の桜が自生。さらに、園芸品種も加えると200とも300とも言われる。品種によって開花の時期が異なるうえ、日本列島は南北に細長いことから、1月から5月くらいまで、日本のどこかしらで桜の花が楽しめることになる。

日本気象株式会社（本社大阪）が1月23日発表した最も代表的な園芸品種・ソメイヨシノの開花・満開予想によると、全国14の主要都市の中で2020年の開花のトップを切るのは東京の3月18日で、平年よりも8日早い。最も開花が遅いのは札幌の5月1日。

一般的に暖冬の年は桜の開花が遅れると言われる。しかし、1～3月にかけても高めの気温が予想されており、暖冬による遅れを取り戻すほどに成長が早まるため、全国的に平年並み～早めの開花になるという。

出所 : 日本気象株式会社

主な都市の開花・満開予想

開花予想 満開予想 3月中旬 18日 東京 20日 名古屋、高知 3月下旬 21日 福岡 22日 広島 23日 京都 25日 大阪、和歌山 26日 東京 27日 鹿児島 27日 高知 30日 名古屋 31日 金沢 31日 福岡 4月上旬 1日 京都、広島 2日 大阪、和歌山 5日 仙台 6日 金沢 7日 長野 7日 鹿児島 4月中旬 11日 仙台 13日 長野 4月下旬 23日 青森 27日 青森 5月上旬 1日 札幌 5日 札幌 出所 : 日本気象株式会社

花見スポットの決定版として知られる「さくら名所100選」（日本さくらの会選定）の情報はこちら

バナー写真 : 金沢市主計町茶屋街の桜（写真提供・金沢市）