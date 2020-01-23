桜のツボミが膨らんでくると、なぜか心弾む。日本人は、平安の昔から桜の花を愛で、花見を楽しんできた。吉田兼好の徒然草には「田舎者の花見は、桜の花のすぐ下ににじりよって、酒を飲み、歌を詠み、しまいには枝を追って振り回す始末」と辛らつな記述もある。桜の下でハメを外したくなるのも、昔から変わらず？
沖縄気象台は1月6日、那覇市末吉公園のヒカンザクラの開花を宣言した。平年より12日も早い開花だった。
日本にはヤマザクラ、オオシマザクラなど9種を基本にして、交雑種などの変種をあわせると100種以上の桜が自生。さらに、園芸品種も加えると200とも300とも言われる。品種によって開花の時期が異なるうえ、日本列島は南北に細長いことから、1月から5月くらいまで、日本のどこかしらで桜の花が楽しめることになる。
日本気象株式会社（本社大阪）が1月23日発表した最も代表的な園芸品種・ソメイヨシノの開花・満開予想によると、全国14の主要都市の中で2020年の開花のトップを切るのは東京の3月18日で、平年よりも8日早い。最も開花が遅いのは札幌の5月1日。
一般的に暖冬の年は桜の開花が遅れると言われる。しかし、1～3月にかけても高めの気温が予想されており、暖冬による遅れを取り戻すほどに成長が早まるため、全国的に平年並み～早めの開花になるという。
主な都市の開花・満開予想
|開花予想
|満開予想
|3月中旬
|18日 東京
|20日 名古屋、高知
|3月下旬
|21日 福岡
|22日 広島
|23日 京都
|25日 大阪、和歌山
|26日 東京
|27日 鹿児島
|27日 高知
|30日 名古屋
|31日 金沢
|31日 福岡
|4月上旬
|1日 京都、広島
|2日 大阪、和歌山
|5日 仙台
|6日 金沢
|7日 長野
|7日 鹿児島
|4月中旬
|11日 仙台
|13日 長野
|4月下旬
|23日 青森
|27日 青森
|5月上旬
|1日 札幌
|5日 札幌
出所 : 日本気象株式会社
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バナー写真 : 金沢市主計町茶屋街の桜（写真提供・金沢市）