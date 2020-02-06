都市部の住宅事情では大型犬を飼うのが難しいからか、人気犬種の上位は小型犬が占める。特に、トイプーとチワワの人気は盤石。

ペット保険のアニコム損害保険（本社東京）の「人気犬種ランキング2020」で、トイ・プードルが2010年から11年連続の首位を獲得した。トップ10のほとんどが超小型犬と小型犬で、特に、トップ3のトイ・プードル、チワワ、MIX（10kg未満）のみで約半数を占め、圧倒的に人気が集中している。大型犬はトップ20圏内まで拡大して、ようやく14位ゴールデン・レトリーバー、15位ラブラドール・レトリーバーが食い込んだ。「もふもふ」で人気の秋田犬は29位だった。

人気犬種には、それぞれに特化したフードやグッズなどが充実しているほか、SNS上に飼い主同士が悩みや困りごとを共有するコミュニティが存在する。こうした情報量の多さが飼いやすさにつながり、さらに人気が高まる結果となっている。

犬種 割合（％） 1 トイ・プードル 20.7 2 チワワ 15.7 3 MIX（10kg未満） 12.0 4 柴犬 8.5 5 ミニチュア・ダックスフント 5.7 6 ポメラニアン 5.2 7 ミニチュア・シュナウザー 3.5 8 ヨークシャー・テリア 2.7 9 フレンチ・ブルドッグ 2.6 10 シー・ズー 2.3 出所 : アニコム人気犬種ランキング2020

2017年度に同社のペット保険に契約した犬の平均寿命は14.0歳だった。獣医療が高度化し、食環境・飼育環境が改善していることもあり、犬の平均寿命は少しずつ伸びている。サイズ別では、大型犬と比べて、小型犬・超小型犬は3年近く長生きする。ペットは家族同然であり、多くの飼い主が1日でも長く一緒にいたいと願う気持ちを持つことも、小型犬人気の背景にあると考えられる。

犬種 平均寿命 トイ・プードル 15.2 チワワ 13.8 MIX（10kg未満） 14.6 柴犬 14.6 ビーグル 13.3 ゴールデン・レトリーバー 11.0 ラブラドール・レトリーバー 13.1 バーニーズ・マウンテンドッグ 9.3 出所 : アニコム家庭動物白書2019

ただ、年齢が上がるにつれて医療費は高くなる傾向があり、寿命が延びれば、その分、生涯にかかる費用も膨らむことになる。子犬時代の「かわいい！」という第一印象だけで飛びつかず、経済的な意味でもある程度の覚悟を持って迎える必要がありそうだ。

バナー写真、本文中写真ともに ぱくたそ