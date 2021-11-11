日本人のチーズ消費量が増えている。2020年度の国内消費量は、6年連続で過去最高を更新。新型コロナウイルス感染拡大の巣ごもり需要で、宅配ピザや家飲みのつまみとして家庭消費が伸びた。11月11日は業界団体が定めた「チーズの日」。あつあつのピザやグラタンのチーズのように、消費は今後も伸び～る？
家庭消費が堅調
農林水産省によると、20年度の国内総消費量は36万744トン。新型コロナで外食や菓子などの業務需要が大きく減ったものの、食の洋風化や健康志向の高まりを受けて家庭消費は堅調で、食卓でチーズの存在感は強まっている。
一人当たりの年間消費量をみると、2008年度はチーズの国際相場が上昇したことから、メーカー各社が輸入量を抑えたり、小売価格を値上げしたりして一時的に減少したが、09年度からは12年連続で増加。20年度は前年度比で7.6％増の2.7キロとなり、20年間で1.4倍に増えた。一方、生クリームは菓子類など業務需要が落ち込み、前年度比4.7％減で明暗を分けた。
ナチュラルチーズは8割強が輸入
総消費量の6割を占めるナチュラルチーズは、88%が輸入。20年の輸入量で最も多かったのが、オーストラリア。次いでニュージーランド、アメリカ、オランダ、ドイツと続く。
日本輸入チーズ普及協会が世界各国の一人当たり年間消費量（19年度）を調べたところ、トップ3はデンマーク（29.3キロ）、フランス（26.8キロ）、キプロス（26.3キロ）。日本人より10倍多く食べていた。
ナチュラルチーズ国別輸入量(2020年）
|順位
|国名
|輸入量（トン）
|1
|オーストラリア
|71,914
|2
|ニュージーランド
|59,069
|3
|アメリカ
|36,202
|4
|オランダ
|32,057
|5
|ドイツ
|26,318
|6
|アイルランド
|16,662
|7
|デンマーク
|14,984
|8
|イタリア
|9,720
|9
|フランス
|4,602
|10
|アルゼンチン
|3,408
出所：財務省「日本貿易統計」
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