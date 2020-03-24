今年2020年は日本で最初の国勢調査から100年目。当時の日本にタイムスリップ。
2020年は5年に1度の国勢調査の年。そして、初めて国勢調査が実施された1920年（大正9年）から100年目の節目に当たる。100年前の日本はどんなだったか？ 今回は都道府県の人口ランキングをご紹介。
1920年と2019年の都道府県別人口トップ20をリストアップすると、東京の首位は変わらず。現在は首都圏と「太平洋ベルト地帯」と呼ばれるエリアに人口が集中しているが、1920年は現在ほどには一極集中していない。関東1都6県のうち栃木県と群馬県はトップ20圏外だった。しかも、現在は東京に次ぐ人口規模を誇る神奈川県が、茨城県や千葉県よりも下位の15位にとどまっていた。
1920年リストで意外感があるのは、新潟県の7位だろうか。新潟県は米どころで、江戸時代は海運の要所・北前船航路の中継地として繁栄し、富と人を集めた。明治期に都道府県別人口でトップに立った時期もあったが、物流が海運から陸上へとシフトするにつれて、順位を落としていった。
1920年と2019年の都道府県人口トップ20
|1920（大正9年）
|2019（令和元年）
|東京
|3,699,428
|東京
|13,942,856
|大阪
|2,587,847
|神奈川
|9,200,166
|北海道
|2,359,183
|大阪
|8,823,453
|兵庫
|2,301,799
|愛知
|7,552,873
|福岡
|2,188,249
|埼玉
|7,337,330
|愛知
|2,089,762
|千葉
|6,279,026
|新潟
|1,776,474
|兵庫
|5,463,609
|長野
|1,562,722
|北海道
|5,248,552
|静岡
|1,550,387
|福岡
|5,110,113
|広島
|1,541,905
|静岡
|3,639,226
|鹿児島
|1,415,582
|茨城
|2,868,041
|福島
|1,362,750
|広島
|2,807,987
|茨城
|1,350,400
|京都
|2,583,140
|千葉
|1,336,155
|宮城
|2,303,160
|神奈川
|1,323,390
|新潟
|2,222,004
|埼玉
|1,319,533
|長野
|2,049,023
|京都
|1,287,147
|岐阜
|1,988,931
|熊本
|1,233,233
|栃木
|1,942,312
|岡山
|1,217,698
|群馬
|1,937,626
|長崎
|1,136,182
|岡山
|1,891,346
出所 : 総務省
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