緊急事態宣言が5月31日まで延長された。「自粛疲れ」などという生やさしいものではなく、事業再開のめどもたたず、資金繰りに苦しんでいる人もたくさんいる。それでも、感染の拡大を止めないことには経済・社会の再生は実現できない。
政府は、5月6日で期限が切れる「緊急事態宣言」を、対象地域を全国のままで31日まで延長することを決定した。安倍晋三首相は4日夕会見し、「現時点でまだ感染者の減少は十分なレベルとは言えない。医療現場のひっ迫状況を改善するには１カ月程度が必要だ」として、期間の延長に理解を求めた。
感染者数の多い13の特定警戒都道府県では、これまでと同様の「接触機会の８割削減」を求める一方、それ以外の34県では、密閉、密集、密接の「3密」回避など基本的な感染対策の徹底を大前提に、行動制限を一定程度、緩和する。
新型コロナウイルスをめぐる主な出来事
|5月31日
|延長された緊急事態宣言の期限
|5月14日頃
|専門家が地域ごとの感染状況分析。可能であれば期限前に宣言解除も。
|5月6日
|（当初設定されていた緊急事態宣言の期限）
|5月4日
|緊急事態宣言の延長を決定
|5月4日
|世界の感染者数が350万人を突破
|5月2日
|国内の感染死者数が500人超に
|4月30日
|「国民に一律10万円現金給付」を柱とする補正予算が成立
|4月28日
|東京の感染者数が4000人超に
|4月18日
|国内感染者数が1万人を突破
|4月16日
|緊急事態宣言を全国に拡大
|4月14日
|立皇嗣の礼の延期を決定
|4月12日
|東京の感染者2000人超に
|4月11日
|世界の感染死者10万人超に
|4月7日
|東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県対象に緊急事態宣言
|3月30日
|小池百合子都知事がカラオケ、ライブハウス、バーやナイトクラブを名指しして、夜間の外出の自粛を要請
|3月29日
|タレントの志村けんさん死去
|3月25日
|小池百合子都知事が「感染爆発の重大局面にある」とし、週末の外出の自粛を要請
|3月24日
|東京五輪・パラリンピックの延期決定、2021年夏までの開催でIOCと一致
|3月13日
|新型インフルエンザ改正特措法成立（緊急事態宣言の発出が可能に）
|3月11日
|WHOがパンデミック（世界的な大流行）表明
|2月28日
|北海道が独自の緊急事態宣言、週末の外出自粛などを要請（3月19日まで）
|2月27日
|安倍晋三首相が全国の小中高校に3月2日からの臨時休校を要請
|2月3日
|クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号が横浜港沖到着、その後集団感染が判明
|1月16日
|厚生労働省が国内初の感染者確認を発表
東京、神奈川など7都府県に「緊急事態宣言」が発出されたのが4月7日。その効果もあって、19日頃からは新規の感染者数は減少する傾向にあるが、政府の専門家会議は「想定よりも減っていない」としている。国民の間には自粛疲れムードがあり、緊急事態宣言延長を嘆く声もあるが、感染者の増加ペースが再び上がれば、医療崩壊の危機も迫る。感染拡大に歯止めを掛けるためにも、不要不急の外出の自粛、3密の回避など一人ひとりの努力が求められている。
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