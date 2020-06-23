霞ケ関の官庁街のすぐお隣、虎ノ門の地名は江戸城外堀にあった「虎之御門」に由来する。雑居ビルがひしめき、裏通りには昭和の風情が残る街だったが、2014年の虎ノ門ヒルズの開業を契機に、超高層ビルが林立する最先端のオフィス街に生まれ変わろうとしている。

不動産開発の森トラスト（本社・東京都港区）の、「東京23区大規模オフィスビル供給量調査」によると、2019年の大規模オフィスビル供給量は87万平方メートルと、過去20年平均(111万平方メートル)を下回った。20年は反発して193万平方メートルと、前年比倍増以上の高水準となる。23年に00-19年平均を上回る132万平方メートルの供給となるのを除けば、21年以降は低調が予想される。

供給エリアは、千代田、中央区、港区の都心3区の割合が圧倒的に大きい。20-24年は3区合計が76%で、中でも港区の割合が全体の5割に迫る。港区内の地区別では、「虎ノ門・新橋」が最多で、「芝浦・海岸」「芝・三田」でも供給が盛んになる。

一方、19年の中規模オフィスビル供給量は8万8000平方メートルで、前年の供給量を下回った。今後も過去10年の平均（12万1000平方メートル）を下回ることが予想され、供給量は下落している。20-21年の区別の供給割合は、港区が4割を占め、中でも「虎ノ門・新橋」が多い。大規模、中規模オフィスともに、虎ノ門エリアがホットスポットとなっている。

2020年以降竣工の主な大規模オフィスビル（5万平方メートル以上）

2020年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 三井物産ビル 千代田区大手町 三井物産・三井不動産 31（5） Otemachi One タワー 39（5） 東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー 港区虎ノ門 森トラスト 38（3） 豊洲ベイサイドクロスタワー 江東区豊洲 三井不動産 36（2） 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 港区海岸 東急不動産他 40（2） 丸ノ内1-3計画（タワー棟、アネックス棟） 千代田区丸の内 みずほフィナンシャルグループ、全国銀行協会、三菱地所 29（4） 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 港区虎ノ門 森ビル他 36（3） 田町ステーションタワーN 港区芝浦 東京ガス 36（2） YOTSUYA TOWER 新宿区四谷 都市再生機構 31（3） 文京ガーデン ゲートタワー 文京区小石川 三井不動産他 23（2） KANDA SQUARE 千代田区神田錦町 住友商事 21（1） 大手町1-4-2計画 千代田区大手町 丸紅他 22（2） ハレザ池袋 豊島区東池袋 東京建物、サンケイビル 33（2） ウォーターズ竹芝 タワー棟 港区海岸 東日本旅客鉄道 26（2）

2021年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 大手町二丁目常盤橋地区再開発A棟 千代田区大手町 三菱地所 40（5） 新橋田村町地区再開発 港区西新橋 三井物産都市開発他 27（2） 世界貿易センタービルディング南館 港区浜松町 世界貿易センタービルディング、東京モノレール、東日本旅客鉄道 39（3） 豊洲6丁目4-2街区プロジェクト 江東区豊洲 清水建設 12（0）

2022年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 八重洲二丁目北地区再開発A-1街区 中央区八重洲 三井不動産他 45（4） 九段南一丁目プロジェクト 千代田区九段 東急不動産他 17（3）

2023年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 虎ノ門・麻布台地区再開発 A街区 港区虎ノ門 森ビル他 65（5） 虎ノ門・麻布台地区再開発 B-1街区 64（5） 虎ノ門・麻布台地区再開発 C-2街区 8（3） 虎ノ門ヒルズステーションタワー A-1街区 港区虎ノ門 森ビル他 49（4） 三田三・四丁目地区再開発事業 複合等-1 港区三田 住友不動産他 42（4） 渋谷駅桜丘口地区再開発事業 A街区A1棟 渋谷区桜丘町 東急不動産他 37（4） 虎ノ門二丁目地区再開発事業 事務棟 港区虎ノ門 都市再生機構 38（2） TTMプロジェクト 港区芝 田町ビル、徳栄商事、三菱重工 29（2）

2024年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 赤坂2丁目計画 港区赤坂 森トラスト・NTT都市開発 43（3） 京橋1丁目東地区B街区（新TODAビル） 中央区京橋 戸田建設 28（3）

注 : 大規模オフィスビルは延べ床面積1万平方メートル以上のもの（店舗、ホテル、住宅などとの複合用途ビルの場合、オフィス用途部分に限って集計）。中規模オフィスビルは5000平方メートル以上、1万平方メートル未満。

バナー写真 : 2016年4月、虎ノ門ヒルズエリア開発プロジェクトを発表した辻慎吾森ビル社長（共同）