日本列島は連日の猛暑に見舞われている。過去の高温の記録上位はほとんどが2000年以降で、夏の暑さが厳しくなっていることが分かる。その上、新型コロナウイルスの流行でマスクを着用することが “ 新しい生活様式 ” の一つとして定着しているが、熱が体内にこもりやすく熱中症の危険が増すと指摘されている。こまめに水分を取り、人との距離が十分に確保できる場所ではマスクを外して深呼吸！

今年の梅雨は長かった。九州と本州各地は例年よりも1～2週間遅れの7月末から8月初旬にかけて梅雨が明けた。その後、わずか1週間で暦の上では秋となる「立秋」を迎えるとともに、日本列島は猛暑に見舞われている。

気象庁によると、8月17日午後0時10分に静岡県浜松市中区で、歴代最高に並ぶ41.1度を観測。浜松市では16日にも中区で40.2度、天竜区で40.9度を観測しており、連日の40度超えとなった。

太平洋高気圧の影響で晴天が続いてるいことに加え、その上空には中国大陸から東にチベット高気圧が張り出している。日本列島は「二階建て」高気圧に覆われて、気温が上がりやすくなっている。17日は宮崎県西米良村と岐阜県美濃市で39.7度、浜松市天竜区で39.6度観測するなど、39度台の地点も多発した。

今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で、飛沫の拡散予防策として外出時にはマスクの着用が求められている。マスクをしていると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇しやすく、身体に負担がかかり、熱中症のリスクが増す。厚生労働省では、「屋外で人と十分な距離が確保できる場合には、マスクを一時的にはずして休憩することも必要。マスクを着用しての強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけましょう」と呼び掛けている。

過去の高温記録 : 40.6度以上を記録した20回のうち7回が岐阜県

気温（度） 観測地点 観測日 41.1 静岡県浜松市中区 2020/8/17 埼玉県熊谷市 2018/7/23 41.0 岐阜県美濃市 2018/8/8 岐阜県下呂市 2018/8/6 高知県四万十市 2013/8/12 40.9 静岡県浜松市天竜区 2020/8/16 岐阜県多治見市 2007/8/16 埼玉県熊谷市 2007/8/16 40.8 新潟県胎内市 2018/8/23 東京都青梅市 2018/7/23 岐阜県多治見市 2007/8/17 山形県山形市 1933/7/25 40.7 岐阜県多治見市 2018/7/23 岐阜県多治見市 2018/7/18 山梨県甲府市 2013/8/10 40.6 新潟県長岡市 2019/8/15 岐阜県美濃市 2018/7/18 山梨県甲府市 2013/8/11 和歌山県かつらぎ町 1994/8/8 静岡県浜松市天竜区 1994/8/4

バナー写真 : PIXTA