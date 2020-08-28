島の定義は、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるもの」。世界的には、オーストラリア大陸より小さな陸地を「島」と呼ぶのが一般的なので、日本を構成する陸地は本州や北海道も含めても、すべてが「島」ということになる。日本を構成する島は6852。まさに、日本列島。

日本列島―その言葉通り、日本は多くの島で構成されている。総務省統計局「日本統計年鑑」によれば、総島数6852。日頃は「島」として意識することはないが、この数には北海道、本州、四国、九州、沖縄本島も含まれる。本土5島を除いた6847の離島のうち、人が住む島は416島。

ちなみに、本州は、グリーンランド（デンマーク）、ニューギニア（インドネシア・パプアニューギニア）、ボルネオ（インドネシア・マレーシア・ブルネイ）、マダガスカル（マダガスカル）、バフィン（カナダ）、スマトラ（インドネシア）に次いで世界第7番目の大きさの島だ。北海道は19位、九州は31位。

有人島のうち、離島振興法関係4法で指定される304島の総面積は日本の国土の2%。そこに住む人は、全人口の0.5％に過ぎない。島を人口規模別にみると、500人以下の島が7割以上を占めている。

都道府県別で島の数が最も多いのは、壱岐島、対馬島、五島列島などを擁する長崎県の971。以下、鹿児島県、北海島と続く。意外にも東京は全国6位。これは、伊豆諸島と小笠原諸島が行政区分上、東京都に属するためだ。伊豆諸島の青ヶ島（バナー写真）は、日本一人口が少ない村として知られる。世界的な巨大都市東京に、日本一小さな村があるのも面白い。小笠原諸島の沖ノ鳥島は日本の最南端、南鳥島は最東端の島。つまり、東京都は日本の最南端、最東端の自治体ということになる。

島の数が多い都道府県

都道府県 離島の数 長崎県 971 鹿児島県 605 北海道 509 島根県 369 沖縄県 363 東京都 330 宮城県 311 岩手県 286 愛媛県 270 和歌山県 253

出所 : 日本離島センター

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