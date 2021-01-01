あけましておめでとうございます。生まれ年別の丑年の人口、今年12歳になる2009年生まれは106万人で、団塊ジュニア世代1973年の203万人からはほぼ半減。コロナ禍で妊娠回避の動きがあり、2021年生まれはさらに大きく落ち込むと言われている。

（寅年の人口の記事はこちら！）

総務省統計局の推計によると、2021年1月1日現在の丑（うし）年生まれの人口は1066万人で、総人口1億2556万人（男性6110万人、女性6446万人）に占める割合は8.5%。男性は517万人、女性は549万人で、女性の方が32万人多い。

丑年生まれの人口を出生年別にみると、“団塊の世代” に当たる1949年生まれ（2021年に72歳になる人）が211万人と最も多く、次いで “団塊ジュニア” 1973年生まれ（同48歳）203万人、1961年生まれ（同60歳）149万人が続く。

最も若い2009年生まれ（同12歳）は106万人で、1936年生まれ（同84歳）より3万人少ない。

生まれ年別の丑年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合（%） 2009 / 12歳 106 9.4 1997 / 24歳 128 11.3 1985 / 36歳 141 12.7 1973 / 48歳 203 18.3 1961 / 60歳 149 13.6 1949 / 72歳 211 20.3 1937 / 84歳 109 11.8 1925 / 96歳 19 2.7

出所 : 総務省

十二支別の人口は、子（ね）年生まれが1138万人で最も多く、丑年（1066万人）は3位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（%）/ 順位 総人口 12556 100％ 子（ね） 1138 9.1 / ① 丑（うし） 1066 8.5 / ③ 寅（とら） 1034 8.2 / ⑨ 卯（う） 1018 8.1 / ⑩ 辰（たつ） 1035 8.2 / ⑧ 巳（み） 1038 8.3 / ⑥ 午（うま） 983 7.8 / ⑫ 未（ひつじ） 1043 8.3 / ④ 申（さる） 1037 8.3 / ⑦ 酉（とり） 1000 8.0 / ⑪ 戌（いぬ） 1042 8.3 / ⑤ 亥（い） 1122 8.9 / ②

出所 : 総務省

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