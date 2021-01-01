あけましておめでとうございます。生まれ年別の丑年の人口、今年12歳になる2009年生まれは106万人で、団塊ジュニア世代1973年の203万人からはほぼ半減。コロナ禍で妊娠回避の動きがあり、2021年生まれはさらに大きく落ち込むと言われている。
（寅年の人口の記事はこちら！）
総務省統計局の推計によると、2021年1月1日現在の丑（うし）年生まれの人口は1066万人で、総人口1億2556万人（男性6110万人、女性6446万人）に占める割合は8.5%。男性は517万人、女性は549万人で、女性の方が32万人多い。
丑年生まれの人口を出生年別にみると、“団塊の世代” に当たる1949年生まれ（2021年に72歳になる人）が211万人と最も多く、次いで “団塊ジュニア” 1973年生まれ（同48歳）203万人、1961年生まれ（同60歳）149万人が続く。
最も若い2009年生まれ（同12歳）は106万人で、1936年生まれ（同84歳）より3万人少ない。
生まれ年別の丑年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合（%）
|2009 / 12歳
|106
|9.4
|1997 / 24歳
|128
|11.3
|1985 / 36歳
|141
|12.7
|1973 / 48歳
|203
|18.3
|1961 / 60歳
|149
|13.6
|1949 / 72歳
|211
|20.3
|1937 / 84歳
|109
|11.8
|1925 / 96歳
|19
|2.7
出所 : 総務省
十二支別の人口は、子（ね）年生まれが1138万人で最も多く、丑年（1066万人）は3位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（%）/ 順位
|総人口
|12556
|100％
|子（ね）
|1138
|9.1 / ①
|丑（うし）
|1066
|8.5 / ③
|寅（とら）
|1034
|8.2 / ⑨
|卯（う）
|1018
|8.1 / ⑩
|辰（たつ）
|1035
|8.2 / ⑧
|巳（み）
|1038
|8.3 / ⑥
|午（うま）
|983
|7.8 / ⑫
|未（ひつじ）
|1043
|8.3 / ④
|申（さる）
|1037
|8.3 / ⑦
|酉（とり）
|1000
|8.0 / ⑪
|戌（いぬ）
|1042
|8.3 / ⑤
|亥（い）
|1122
|8.9 / ②
出所 : 総務省
バナー写真 : PIXTA