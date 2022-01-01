明けましておめでとうございます。寅年が始まりました。生まれ年別の寅年の人口は、今年12歳になる2010年生まれは106万人で、団塊ジュニア世代である1974年の198万人からはほぼ半減。コロナ禍で妊娠回避の動きがあり、2022年生まれはさらに大きく落ち込むと言われている。

総務省統計局の推計によると、2022年1月1日現在の寅（とら）年生まれの人口は1025万人で、総人口1億2545万人（男性6099万人、女性6447万人）に占める割合は8.2%。男性は499万人、女性は526万人で、女性の方が27万人多い。

寅年生まれの人口を出生年別にみると、“団塊ジュニア世代”に当たる1974年生まれ（2022年に48歳になる人）が198万人と最も多く、次いで“団塊の世代” に当たる1950年生まれ（同72歳）が185万人、1962年生まれ（同60歳）153万人が続く。

最も若い2010年生まれ（同12歳）は106万人で、74年生まれの約半数。

生まれ年別の寅年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合（%） 2010 / 12歳 106 10.4 1998 / 24歳 127 12.4 1986 / 36歳 139 13.6 1974 / 48歳 198 19.3 1962 / 60歳 153 14.9 1950 / 72歳 185 18.0 1938 / 84歳 97 9.5 1926 / 96歳 19 1.9

出所 : 総務省

十二支別の人口は、丑（うし）年生まれが1139万人で最も多く、寅年（1025万人）は9位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（%）/ 順位 総人口 12545 100％ 子（ね） 1126 9.0 / ② 丑（うし） 1139 9.1 / ① 寅（とら） 1025 8.2 / ⑨ 卯（う） 1010 8.0 / ⑩ 辰（たつ） 1028 8.2 / ⑧ 巳（み） 1034 8.2 / ⑤ 午（うま） 981 7.8 / ⑫ 未（ひつじ） 1039 8.3 / ④ 申（さる） 1029 8.2 / ⑦ 酉（とり） 991 7.9 / ⑪ 戌（いぬ） 1033 8.2 / ⑥ 亥（い） 1111 8.9 / ③

出所 : 総務省

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