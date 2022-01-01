明けましておめでとうございます。寅年が始まりました。生まれ年別の寅年の人口は、今年12歳になる2010年生まれは106万人で、団塊ジュニア世代である1974年の198万人からはほぼ半減。コロナ禍で妊娠回避の動きがあり、2022年生まれはさらに大きく落ち込むと言われている。
総務省統計局の推計によると、2022年1月1日現在の寅（とら）年生まれの人口は1025万人で、総人口1億2545万人（男性6099万人、女性6447万人）に占める割合は8.2%。男性は499万人、女性は526万人で、女性の方が27万人多い。
寅年生まれの人口を出生年別にみると、“団塊ジュニア世代”に当たる1974年生まれ（2022年に48歳になる人）が198万人と最も多く、次いで“団塊の世代” に当たる1950年生まれ（同72歳）が185万人、1962年生まれ（同60歳）153万人が続く。
最も若い2010年生まれ（同12歳）は106万人で、74年生まれの約半数。
生まれ年別の寅年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合（%）
|2010 / 12歳
|106
|10.4
|1998 / 24歳
|127
|12.4
|1986 / 36歳
|139
|13.6
|1974 / 48歳
|198
|19.3
|1962 / 60歳
|153
|14.9
|1950 / 72歳
|185
|18.0
|1938 / 84歳
|97
|9.5
|1926 / 96歳
|19
|1.9
出所 : 総務省
十二支別の人口は、丑（うし）年生まれが1139万人で最も多く、寅年（1025万人）は9位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（%）/ 順位
|総人口
|12545
|100％
|子（ね）
|1126
|9.0 / ②
|丑（うし）
|1139
|9.1 / ①
|寅（とら）
|1025
|8.2 / ⑨
|卯（う）
|1010
|8.0 / ⑩
|辰（たつ）
|1028
|8.2 / ⑧
|巳（み）
|1034
|8.2 / ⑤
|午（うま）
|981
|7.8 / ⑫
|未（ひつじ）
|1039
|8.3 / ④
|申（さる）
|1029
|8.2 / ⑦
|酉（とり）
|991
|7.9 / ⑪
|戌（いぬ）
|1033
|8.2 / ⑥
|亥（い）
|1111
|8.9 / ③
出所 : 総務省
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