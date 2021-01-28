日本労働組合総連合会（連合）が実施した調査によると、小さな子どもがいる勤労男性の育児休業取得率は13.4％、「取得したかったが、できなかった」男性は31.6％に上った。
「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査」で、2020年10月に未就学の子どもがいる20歳～59歳の全国の働いている男女各500人を対象に、ウェブを通じて回答を得た。
それによると、育児休業の取得割合は女性が64.4％だったのに対し、男性は13.4％にとどまった。19年9月に男性のみを対象に実施した同様の調査の結果（7.2％）より大幅に増えたものの、女性に比べて男性の育休取得がなお難しいことがうかがえる。
働く男性が育児のために取得したことがある休業・休暇（％）
|2020年
|2019年
|年次有給休暇
|40.0
|35.6
|配偶者出産休暇
|28.8
|24.6
|子の看護休暇
|15.4
|10.0
|育児休業
|13.4
|7.2
|振替休日・代替休暇
|13.0
|11.7
|欠勤対応
|3.4
|3.4
|積立休暇
|1.2
|3.1
|その他
|0.2
|0.0
|育児のために休業・休暇を取得したことはない
|41.4
|45.6
連合調べ
育休を「取得したかったが、結局できなかった」と回答した人は男性の31.6％、女性の24.7％に上った。未取得者にその理由を聞いたところ、男性で最も多かったのが「仕事の代替要員がいない」（53.3％）、女性では「収入が減る（所得保障が少ない）」（27.5％）だった。
育児休業をとった男性のうち、「希望日数より少なく取得した」と回答した人は47.8％、「希望日数より多く取得した」と回答した人は6.0％だった。女性では、「少なく取得した」は38.5％、「多く取得した」は13.0％だった。「希望日数と同じ日数を取得した」との回答は、男性が46.3%、女性が48.4%だった。
また、育児休業を取得して困ったことについて尋ねたところ、取得男性の34.3％、女性では68.6％が「収入が減った」と回答した。このほかの回答では、「希望していた日数が取得できなかった」（男性22.4％、女性7.8％）、「仕事のキャリアにブランクができた」（男性17.9％、女性18.6％）などの答えが目立った。
バナー写真：（zak / PIXTA）