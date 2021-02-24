米国の専門誌が選ぶ2020年の日本庭園ランキングで、足立美術館（島根県安来市）が１位に選ばれた。同館の1位選出は2003年のランキング開始から18年連続。

米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」は、旅館や個人邸も含む約1000の候補地の中から、世界各国の専門家が選んだ日本庭園のランキング上位50件を毎年発表している。同誌はこのプロジェクトについて、「日本の庭を規模や知名度によらず、純粋にその美と質によって評価する初の試み」と紹介している。

2020年の1位には、18年連続で足立美術館が選出された。同美術館には建物を囲むように「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」など5万坪（約16.5万平方メートル）に及ぶ多様な庭園が広がっている。

同誌は足立美術館がトップに選出された理由について、「神管理。40年間年中無休。庭を美術作品と認識している。予備用植栽の植え溜めを持ち、問題があれば数十分で同サイズ、同じ枝振りの樹木に植え替えが出来る。職員総出の庭掃除。更なる向上を目指し変化を恐れない姿勢」などと解説している。

同誌はまた、「きちんとしすぎていてリラックスできないという意見も（ある）」と紹介。改善できるポイントとして、「屋外でのんびり座って鑑賞できるスポット（ベンチ、待合、オープンカフェテラスなど）があると喜ぶ人もいるかもしれない」とコメントしている。

2位以下は、宮内庁が管理する桂離宮（京都市）、料亭旅館の皆美館（松江市）、旧個人邸の山本亭（東京都葛飾区）などが続いた。トップ10位を2019年と比較すると、1〜6位は変化なしで、7〜10位も、順位の移動はあったものの、同じ施設がランクインした。

2020年の日本庭園ランキング トップ10

名称 所在地 形態 1 足立美術館 島根県安来市 美術館 2 桂離宮 京都市 国有財産 3 皆美館 島根県松江市 料亭旅館 4 山本亭 東京都葛飾区 旧個人邸 5 玉堂美術館 東京都青梅市 美術館 6 御所西 京都平安ホテル 京都市 ホテル 7 栗林公園 香川県高松市 旧藩別邸 8 養浩館庭園 福井市 旧藩主別邸 9 隠れ里 車屋 神奈川県藤沢市 料理店 10 無鄰菴 京都市 旧山県有朋邸

米誌『数寄屋リビングマガジン / ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』選定

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バナー写真：足立美術館の枯山水庭（足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）