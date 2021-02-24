米国の専門誌が選ぶ2020年の日本庭園ランキングで、足立美術館（島根県安来市）が１位に選ばれた。同館の1位選出は2003年のランキング開始から18年連続。
米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」は、旅館や個人邸も含む約1000の候補地の中から、世界各国の専門家が選んだ日本庭園のランキング上位50件を毎年発表している。同誌はこのプロジェクトについて、「日本の庭を規模や知名度によらず、純粋にその美と質によって評価する初の試み」と紹介している。
2020年の1位には、18年連続で足立美術館が選出された。同美術館には建物を囲むように「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」など5万坪（約16.5万平方メートル）に及ぶ多様な庭園が広がっている。
同誌は足立美術館がトップに選出された理由について、「神管理。40年間年中無休。庭を美術作品と認識している。予備用植栽の植え溜めを持ち、問題があれば数十分で同サイズ、同じ枝振りの樹木に植え替えが出来る。職員総出の庭掃除。更なる向上を目指し変化を恐れない姿勢」などと解説している。
同誌はまた、「きちんとしすぎていてリラックスできないという意見も（ある）」と紹介。改善できるポイントとして、「屋外でのんびり座って鑑賞できるスポット（ベンチ、待合、オープンカフェテラスなど）があると喜ぶ人もいるかもしれない」とコメントしている。
2位以下は、宮内庁が管理する桂離宮（京都市）、料亭旅館の皆美館（松江市）、旧個人邸の山本亭（東京都葛飾区）などが続いた。トップ10位を2019年と比較すると、1〜6位は変化なしで、7〜10位も、順位の移動はあったものの、同じ施設がランクインした。
2020年の日本庭園ランキング トップ10
|名称
|所在地
|形態
|1
|足立美術館
|島根県安来市
|美術館
|2
|桂離宮
|京都市
|国有財産
|3
|皆美館
|島根県松江市
|料亭旅館
|4
|山本亭
|東京都葛飾区
|旧個人邸
|5
|玉堂美術館
|東京都青梅市
|美術館
|6
|御所西 京都平安ホテル
|京都市
|ホテル
|7
|栗林公園
|香川県高松市
|旧藩別邸
|8
|養浩館庭園
|福井市
|旧藩主別邸
|9
|隠れ里 車屋
|神奈川県藤沢市
|料理店
|10
|無鄰菴
|京都市
|旧山県有朋邸
米誌『数寄屋リビングマガジン / ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』選定
注意 : 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、施設によっては営業時間の変更、入場予約制の導入、一時休館などが実施されている。訪問時には各施設の公式ウェブサイト等で確認のこと
バナー写真：足立美術館の枯山水庭（足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）