SMBCコンシューマーファイナンスが2020年11月に実施した「20代の金銭感覚についての意識調査」によると、20代の平均貯蓄額は前回調査（19年12月）から19万円増加して72万円となった。特に、既婚者の貯蓄額が前回の70万円から126万円に大きく増加した。コロナ禍で収入や消費機会が減少する中、節約志向が強まったことがうかがえる。

調査は11月6日から4日間にわたって行われ、20代の男女1000人から有効回答を得た。前回調査の実施時期はコロナ禍前の19年12月だった。

「現時点での貯蓄額」については、「50万円以下」が最多の40.8％。以下「0円」（18.2％）、「50万円超～100万円以下」（14.1％）、「100万円超～200万円以下」（10.2％）、「200万円超～300万円以下」（6.6％）などの順となった。未婚者に限ると平均貯蓄額は61万円。こちらも前回の47万円から14万円増加した。

また、「毎月自由に使えるお金」（小遣い）について尋ねたところ、「1万円以下」が最多の29.2％。、以下「1万円超～2万円以下」（18.6％）、「2万円超～3万円以下」（15.2％）、「4万円超～5万円以下」（13.0％）、「0円」（10.2％）などと続いた。平均額は前回より638円増えて2万9398円となった。

「リタイヤ時に安心できる貯蓄金額」については、「500万円超～1000万円以下」が21.5％と最も多く、以下、「1000万円超～2000万円以下」（20.0％）、「500万円以下」（17.4％）、「2000万円以上～3000万円以下」（12.1％）などの順となった。平均額は1884万円で、前回の2506万円から大きく減少した。

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