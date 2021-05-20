世界全体で支出される軍事費は2020年の1年間で1兆9810億ドル（約213兆円）。日本はその2.5％にあたる491億ドル（5兆2620億円）を支出。これは世界9位の水準だ。

スウェーデンに本部があるストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が公表した2020年の世界の軍事支出に関する調査によると、日本の軍事支出は491億ドル（5兆2620億円）で前年と同じ世界9位だった。世界全体では推定で前年比2.6％増の1兆9810億ドル（約213兆円）となり、統計を継続的に取り始めた1988年以降で最高となった。

世界の軍事支出上位10カ国は、7780億ドルだった米国を筆頭に、推定で2520億ドルの中国、729憶ドルのインドと続き、以下、ロシア、英国、サウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国の順となり、前年とほぼ同じ顔ぶれだった。上位15カ国の合計は1兆6030億ドルで、全体の81％を占めた。

世界の軍事費上位10カ国

順位 2020年 2019年 1 米国（7780） 米国 2 中国（推定2520） 中国 3 インド（729） インド 4 ロシア（617） ロシア 5 英国（592） サウジアラビア 6 サウジアラビア（推定575） 英国 7 ドイツ（528） フランス 8 フランス（527） ドイツ 9 日本（491） 日本 10 韓国（457） 韓国

（カッコ内数値の単位・億ドル）

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の資料より作成

日本の軍事支出は、88年には3兆6700億円だったが、90年に4兆円台に突入し、90年代を通して増加傾向を続けた。2000年代以降は概ね5兆円前後で推移していたが、19年、20年と続けて5兆2000億円台となるなど、ここ数年は微増傾向になっている。

日本の国内総生産（GDP）に占める軍事支出の割合は、88年から20年まで一貫して0.9～1.0％の水準を維持している。20年の世界のGDPに占める軍事支出の割合は2.4％で、軍事費トップの米国は3.7％、中国は推定で1.7％、インドは2.9％だった。

バナー写真：陸上自衛隊が東富士演習場（静岡県）で行った総合火力演習＝2019年8月撮影（時事）