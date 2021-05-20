世界全体で支出される軍事費は2020年の1年間で1兆9810億ドル（約213兆円）。日本はその2.5％にあたる491億ドル（5兆2620億円）を支出。これは世界9位の水準だ。
スウェーデンに本部があるストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が公表した2020年の世界の軍事支出に関する調査によると、日本の軍事支出は491億ドル（5兆2620億円）で前年と同じ世界9位だった。世界全体では推定で前年比2.6％増の1兆9810億ドル（約213兆円）となり、統計を継続的に取り始めた1988年以降で最高となった。
世界の軍事支出上位10カ国は、7780億ドルだった米国を筆頭に、推定で2520億ドルの中国、729憶ドルのインドと続き、以下、ロシア、英国、サウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国の順となり、前年とほぼ同じ顔ぶれだった。上位15カ国の合計は1兆6030億ドルで、全体の81％を占めた。
世界の軍事費上位10カ国
|順位
|2020年
|2019年
|1
|米国（7780）
|米国
|2
|中国（推定2520）
|中国
|3
|インド（729）
|インド
|4
|ロシア（617）
|ロシア
|5
|英国（592）
|サウジアラビア
|6
|サウジアラビア（推定575）
|英国
|7
|ドイツ（528）
|フランス
|8
|フランス（527）
|ドイツ
|9
|日本（491）
|日本
|10
|韓国（457）
|韓国
（カッコ内数値の単位・億ドル）
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の資料より作成
日本の軍事支出は、88年には3兆6700億円だったが、90年に4兆円台に突入し、90年代を通して増加傾向を続けた。2000年代以降は概ね5兆円前後で推移していたが、19年、20年と続けて5兆2000億円台となるなど、ここ数年は微増傾向になっている。
日本の国内総生産（GDP）に占める軍事支出の割合は、88年から20年まで一貫して0.9～1.0％の水準を維持している。20年の世界のGDPに占める軍事支出の割合は2.4％で、軍事費トップの米国は3.7％、中国は推定で1.7％、インドは2.9％だった。
バナー写真：陸上自衛隊が東富士演習場（静岡県）で行った総合火力演習＝2019年8月撮影（時事）