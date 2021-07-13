今年も静岡県熱海市で発生した土石流で甚大な被害が出るなど、7月には豪雨災害が多発する。梅雨が明けると熱中症への懸念が高まる。気象庁の観測データによると、実際に降水量、気温ともにここ数十年で大きく上昇している。
同庁がまとめた全国の1時間降水量50ミリ以上の発生回数を見ると、最近10年間（2011～20年）の平均年間発生回数は約334回で、統計期間の最初の10年間（1976～85年）の約226回と比べて5割近く増えている。日降水量（24時間）の歴代全国ランキングをみても、神奈川県箱根の922.5ミリ（2019年10月12日）を筆頭に、2000年前後以降の記録が上位に多く入っている。
日降水量（24時間・ミリ）の歴代全国ランキング
|1
|神奈川県箱根
|922.5
|2019年10月12日
|2
|高知県魚梁瀬（馬路村）
|851.5
|2011年7月19日
|3
|奈良県日出岳（上北山村）
|844
|1982年8月1日
|4
|三重県尾鷲
|806
|1968年9月26日
|5
|香川県内海（小豆島町）
|790
|1976年9月11日
|6
|沖縄県与那国島
|765
|2008年9月13日
|7
|三重県宮川（大台町）
|764
|2011年7月19日
|8
|愛媛県成就社（西条市）
|757
|2005年9月6日
|9
|高知県繁藤（香美市）
|735
|1998年9月24日
|10
|徳島県剣山
|726
|1976年9月11日
（各地点の観測史上1位の値を使用。気象庁HPより作成）
とりわけ7月は、西日本から東日本、東北地方の広い範囲で河川の氾濫を引き起こした20年の「令和2年7月豪雨」や、西日本を中心に全国的に記録的な大雨を記録した18年の「平成30年7月豪雨」をはじめ、ここ数年だけをみても大規模な集中豪雨の発生が目立つ。
一方、最高気温35度以上の猛暑日の日数を見ると、全国13地点の最近30年間（1991～2020年）の平均年間日数は約2.5日で、統計期間の最初の30年間（1910年～39年）に記録した約0.8日と比べて3倍以上に増えている。最高気温の歴代全国ランキングは、2020年8月17日に静岡県浜松市、2018年7月23日に埼玉県熊谷市でそれぞれ記録した41.1度が最高で、以下、8位まで2000年以降の記録がずらりと並んでいる。
最高気温の歴代全国ランキング上位10地点
|1
|静岡県浜松
|41.1
|2020年8月17日
|1
|埼玉県熊谷
|41.1
|2018年7月23日
|3
|岐阜県美濃
|41.0
|2018年8月8日
|3
|岐阜県金山（下呂市）
|41.0
|2018年8月6日
|3
|高知県江川崎（四万十市）
|41.0
|2013年8月12日
|6
|静岡県天竜（浜松市）
|40.9
|2020年8月16日
|6
|岐阜県多治見
|40.9
|2007年8月16日
|8
|新潟県中条（胎内市）
|40.8
|2018年8月23日
|8
|東京都青梅
|40.8
|2018年7月23日
|8
|山形県山形
|40.8
|1933年7月23日
各地点の観測史上1位の値を使用
（気象庁HPより作成）
これとは対象的に、冬の最低気温のランキングでは、1位の北海道上川地方のマイナス41.0度（1902年1月25日）、2位の北海道帯広市のマイナス38.2度（1902年1月26日）など、上位10位までがすべて20世紀中の記録となっている。
バナー写真：土砂の撤去が進む国道135号線の逢初橋周辺。左奥はJR東海道線＝2021年7月7日午後、静岡県熱海市（時事）