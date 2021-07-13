今年も静岡県熱海市で発生した土石流で甚大な被害が出るなど、7月には豪雨災害が多発する。梅雨が明けると熱中症への懸念が高まる。気象庁の観測データによると、実際に降水量、気温ともにここ数十年で大きく上昇している。

同庁がまとめた全国の1時間降水量50ミリ以上の発生回数を見ると、最近10年間（2011～20年）の平均年間発生回数は約334回で、統計期間の最初の10年間（1976～85年）の約226回と比べて5割近く増えている。日降水量（24時間）の歴代全国ランキングをみても、神奈川県箱根の922.5ミリ（2019年10月12日）を筆頭に、2000年前後以降の記録が上位に多く入っている。

日降水量（24時間・ミリ）の歴代全国ランキング

1 神奈川県箱根 922.5 2019年10月12日 2 高知県魚梁瀬（馬路村） 851.5 2011年7月19日 3 奈良県日出岳（上北山村） 844 1982年8月1日 4 三重県尾鷲 806 1968年9月26日 5 香川県内海（小豆島町） 790 1976年9月11日 6 沖縄県与那国島 765 2008年9月13日 7 三重県宮川（大台町） 764 2011年7月19日 8 愛媛県成就社（西条市） 757 2005年9月6日 9 高知県繁藤（香美市） 735 1998年9月24日 10 徳島県剣山 726 1976年9月11日

（各地点の観測史上1位の値を使用。気象庁HPより作成）

とりわけ7月は、西日本から東日本、東北地方の広い範囲で河川の氾濫を引き起こした20年の「令和2年7月豪雨」や、西日本を中心に全国的に記録的な大雨を記録した18年の「平成30年7月豪雨」をはじめ、ここ数年だけをみても大規模な集中豪雨の発生が目立つ。

一方、最高気温35度以上の猛暑日の日数を見ると、全国13地点の最近30年間（1991～2020年）の平均年間日数は約2.5日で、統計期間の最初の30年間（1910年～39年）に記録した約0.8日と比べて3倍以上に増えている。最高気温の歴代全国ランキングは、2020年8月17日に静岡県浜松市、2018年7月23日に埼玉県熊谷市でそれぞれ記録した41.1度が最高で、以下、8位まで2000年以降の記録がずらりと並んでいる。

最高気温の歴代全国ランキング上位10地点

1 静岡県浜松 41.1 2020年8月17日 1 埼玉県熊谷 41.1 2018年7月23日 3 岐阜県美濃 41.0 2018年8月8日 3 岐阜県金山（下呂市） 41.0 2018年8月6日 3 高知県江川崎（四万十市） 41.0 2013年8月12日 6 静岡県天竜（浜松市） 40.9 2020年8月16日 6 岐阜県多治見 40.9 2007年8月16日 8 新潟県中条（胎内市） 40.8 2018年8月23日 8 東京都青梅 40.8 2018年7月23日 8 山形県山形 40.8 1933年7月23日

各地点の観測史上1位の値を使用

（気象庁HPより作成）

これとは対象的に、冬の最低気温のランキングでは、1位の北海道上川地方のマイナス41.0度（1902年1月25日）、2位の北海道帯広市のマイナス38.2度（1902年1月26日）など、上位10位までがすべて20世紀中の記録となっている。

バナー写真：土砂の撤去が進む国道135号線の逢初橋周辺。左奥はJR東海道線＝2021年7月7日午後、静岡県熱海市（時事）