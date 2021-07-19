東京証券取引所などを運営する日本取引所グループ（JPX）がこのほど発表した2020年度の株式分布状況調査によると、21年3月末時点の個人株主数は延べ5981万人となった。前年度より308万人増え、過去最高となった。

個人株主の延べ人数増加は7年連続。新型コロナウイルス禍に対応した主要国の金融緩和や株高、NISA（少額投資非課税制度）の利用増を背景に、個人取引が活発化したとみられる。

調査は全国4証券取引所上場会社（3823社）が対象。株主数は、各上場会社の株主数を単純に合算した延べ人数で、例えば、個人株主が1人で10銘柄を保有している場合、個人株主数10人として数えている。

株主数の合計は前年度比313万人増の6131万人。うち個人株主が97.5％を占め、残りは事業法人等（1.3％）、外国法人等（0.9％）、金融機関（0.2％）などとなっている。個人株主数は2017年度に5000万人を突破して以降、年率5％前後で増加し続けている。

株式保有額をみると、「個人・その他（法人格のない団体）」が35.1兆円増の125.5兆円で、過去最高。「外国法人等」が63.8兆円増の226.3兆円、「金融機関」が62.5兆円増の224兆円、「事業法人等」が30.8兆円増の153兆円などとなった。「個人・その他」が保有する株式の全体に占める比率は、前年に比べ0.3ポイント増え、16.8％だった。

バナー写真：東京証券取引所＝東京都中央区、2021年1月（時事）