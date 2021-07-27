北海道と青森、岩手、秋田にまたがる縄文遺跡群が、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。26日には「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の自然遺産登録が決定しており、2件の世界遺産が登録される異例の年となった。
農耕以前の定住社会と文化を伝え、奄美・沖縄と共に登録
ユネスコは2021年7月27日、オンライン開催となった世界遺産委員会で、日本が推薦した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を決定した。日本最大級の縄文集落跡・三内丸山遺跡（青森市）や、「秋田のストーンサークル」と呼ばれる大湯環状列石（鹿角市）など、北海道と、青森、岩手、秋田の東北3県に点在する17の遺跡で構成される。
紀元前1万3000年から、稲作が広まった弥生時代（前3世紀-後3世紀）までの1万年以上にわたった縄文時代。同時期の日本以外の地域では、農耕や牧畜を基盤に定住したのに対し、縄文人は狩猟や採集、漁をしながら、竪穴住居の集落や共同墓地、祭祀（さいし）場を築いた。環状列石など同一の文化が津軽海峡を挟んで点在するため、交易もしていたと推測される。ユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議（イコモス）は、「農耕以前の定住社会と複雑な精神文化を示し、定住社会の発展段階や多様な環境変化への適応を示している」と評価し、登録勧告していた。
26日には、20年推薦分の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の自然遺産登録も決定している。国内の世界遺産は合計25件、文化遺産は20件となった。
日本のユネスコ世界遺産 （＊は自然遺産）
|登録順
|登録対象
|登録時期
|1
|法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）
|1993年12月
|2
|姫路城（兵庫県）
|1993年12月
|3
|屋久島（鹿児島県）*
|1993年12月
|4
|白神山地（青森県、秋田県）*
|1993年12月
|5
|古都京都の文化財（京都府、滋賀県）
|1994年12月
|6
|白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県、富山県）
|1995年12月
|7
|原爆ドーム（広島県）
|1996年12月
|8
|厳島神社（広島県）
|1996年12月
|9
|古都奈良の文化財（奈良県）
|1998年12月
|10
|日光の社寺（栃木県）
|1999年12月
|11
|琉球王国のグスクおよび関連遺産群（沖縄県）
|2000年12月
|12
|紀伊山地の霊場と参詣道（奈良県、和歌山県、三重県）
|2004年7月
|13
|知床（北海道）*
|2005年7月
|14
|石見銀山遺跡とその文化的景観（島根県）
|2007年6月
|15
|平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群（岩手県）
|2011年6月
|16
|小笠原諸島（東京都）*
|2011年6月
|17
|富士山－信仰の対象と芸術の源泉（山梨県、静岡県）
|2013年6月
|18
|富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県）
|2014年6月
|19
|明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、岩手県、静岡県）
|2015年7月
|20
|ル・コルビュジエの建築作品－近代建築への顕著な貢献－（国立西洋美術館＝東京都）
|2016年7月
|21
|「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（福岡県）
|2017年7月
|22
|長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（長崎県、熊本県）
|2018年6月
|23
|百舌鳥・古市古墳群（大阪府）
|2019年7月
|24
|奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島（鹿児島県、沖縄県）*
|2021年7月
|25
|北海道・北東北の縄文遺跡群（北海道、青森県、岩手県、秋田県）
|2021年7月
バナー写真：縄文時代前期中頃から中期末の大規模集落跡で、国特別史跡の三内丸山遺跡（出典：JOMON ARCHIVES）