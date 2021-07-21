ほんの2年前までは、お盆の期間の新幹線や飛行機のチケットは争奪戦だった。何カ月も前から家族や友だちと旅行の計画を立て、ワイワイと盛り上がるあの楽しさ…来年には取り戻したい！

経済指標や予約状況、1万人を対象にした独自のアンケート調査を基にJTBが推計した2021年夏休み期間中（7月20日～8月31日）の国内旅行人数は延べ4000万人、旅行総消費額は1兆3200億円となった。

コロナ禍最初の年である2020年は、感染への恐怖感が強かったことに加えて、春先の長期休校を取り戻すために夏休みを短縮する学校も多く、旅行の計画を立てづらい状況にあった。それに対して、21年はコロナ疲れから「安全安心に配慮しながら旅行を再開したい」との意向もあり、旅行人数は前年比5.3%増。ただ、コロナ禍前の19年と比べると44.8%減で、大きく回復に転じているわけではない。

夏休み旅行動向推計数値

2019年 2020年 2021年推計 総旅行人数（万人） 7540 3805 ― うち国内（万人） 7240 3800 4000 国内旅行平均費用（円） 36500 32000 33000 国内旅行総消費額（億円） 26426 12160 13200

出所 : JTB 2019、2020年は実績推計（夏休み期間調整済）、旅行人数は延べ人数、平均費用は1人1回あたりの費用

アンケート調査で期間中に旅行にいくかどうか聞いたところ、「行く」「多分行く」の合計が19.8％。性年代別では、女性・男性ともに若い世代ほど旅行意向が強く、「29歳以下」は女性33.2％、男性31.6％。一方、60歳以上では女性10.8％、男性14.2％。

「行く」「多分行く」と回答した人に旅行内容について聞いたところ、日数は「1泊」が41.9％で最も多く、3泊までで全体86.8%を占めた。利用交通機関は「乗用車・レンタカー」が70.0％で最も多く、「夫婦のみで」25.6％、「中学生までの子どもづれ」22.4％、「ひとり」20.3％など、 “感染対策に気を遣いながらこじんまりと短期間” の傾向が強いという。

旅行に行かない理由としては、「旅行することが不安」「新規感染が減っているとは思えない」などコロナに対する警戒感が大きく影響している。JTBでは「ワクチン接種が進むことで旅行意識が高まることが考えられる」と期待を込めた分析をしている。

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