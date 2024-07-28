日本発祥のスポーツ、柔道。五輪では1964年の東京大会で初めて正式競技に採用された。当初は男子のみの競技で、女子の正式競技となつたのは92年のバルセロナ大会から。パリ大会は競技初日27日に女子48キロ級で角田夏実が金メダル、男子60キロ級で永山竜樹が銅メダルと幸先のよいスタートを切った。64年東京大会からのメダリストを一覧で一挙ご紹介。

柔道男子 五輪メダリスト一覧

2024パリ 金:2 阿部一二三〔66Kg級〕/ 永瀬貴規〔81Kg級〕 銀:1 村尾三四郎〔90Kg級〕 銅:2 永山竜樹〔60kg級〕/ 橋本壮市〔73Kg級〕 2020東京 金:5 高藤直寿〔60kg級〕/ 阿部一二三〔66kg級〕/ 大野将平〔73kg級〕/ 永瀬貴規〔81kg級〕/ ウルフ・アロン〔100kg級〕 銀:0 銅:0 2016リオ 金:2 大野将平〔73kg級〕 / ベイカー茉秋〔90Kg級〕 銀:1 原沢久喜〔100kg超級〕 銅:4 高藤直寿〔60kg級〕 / 海老沼匡〔66kg級〕 / 永瀬貴規〔81kg級〕/ 羽賀龍之介〔100kg級〕 2012ロンドン 金:0 銀:2 平岡拓晃〔60kg級〕/ 中矢力〔73kg級〕 銅:2 海老沼匡〔66kg級〕 / 西山将士〔90kg級〕 2008北京 金:2 内柴正人〔66kg級〕 / 石井慧〔100kg超級〕 銀:0 銅:0 2004アテネ 金:3 野村忠宏〔60kg級〕/ 内柴正人〔66kg級〕/ 鈴木桂治〔100kg超級〕 銀:1 泉浩〔90kg級〕 銅:0 2000シドニー 金:3 野村忠宏〔60kg級〕/ 瀧本誠〔81kg級〕/ 井上康生〔100kg級〕 銀:1 篠原信一〔100kg超級〕 銅:0 1996アトランタ 金:2 野村忠宏〔60kg級〕/ 中村兼三〔71kg級〕 銀:2 中村行成〔65kg級〕/ 古賀稔彦〔78kg級〕 銅:0 1992バルセロナ 金:2 古賀稔彦〔71kg級〕/ 吉田秀彦〔78kg級〕 銀:1 小川直也〔95kg超級〕 銅:2 越野忠則〔60kg級〕/ 岡田弘隆〔86kg級〕 1988ソウル 金:1 斉藤仁〔95kg超級〕 銀:0 銅:3 細川伸二〔60kg級〕/ 山本洋祐〔65kg級〕/ 大迫明伸〔86kg級〕 1984ロス 金:4 細川伸二〔60kg級〕/ 松岡義之〔65kg級〕/ 斉藤仁〔95kg超級〕/山下泰裕〔無差別級〕 銀:0 銅:1 野瀬清喜〔86kg級〕 1980 モスクワ 不参加 1976 モントリオール 金:3 園田勇〔中量級〕/ 二宮和弘〔軽重量級〕/ 上村春樹〔無差別級〕 銀:1 蔵本孝二〔軽中量級〕 銅:1 遠藤純男〔重量級〕 1972ミュンヘン 金:3 川口孝夫〔軽量級〕/ 野村豊和〔軽中量級〕/ 関根忍〔中量級〕 銀:0 銅:1 西村昌樹〔93kg超級〕 1968メキシコシティー 金:0 銀:0 銅:0 1964東京 金:3 中谷雄英〔軽量級〕/ 岡野功〔中量級〕/ 猪熊功〔重量級〕 銀:1 神永昭夫〔無差別級〕 銅:0

柔道女子 五輪メダリスト一覧

2024パリ 金:1 角田夏実〔48kg級〕 銀:0 銅:1 舟久保遥香〔57kg級〕 2020東京 金:4 阿部詩〔52kg級〕/ 新井千鶴〔70kg級〕/ 浜田尚里〔78kg級〕/ 素根輝〔78kg超級〕 銀:1 渡名喜風南〔48kg級〕 銅:1 芳田司〔57kg級〕 2016リオ 金:1 田知本遥〔70kg級〕 銀:0 銅:4 近藤亜美〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕/ 松本薫〔57kg級〕/ 山部佳苗〔78kg超級〕 2012ロンドン 金:1 松本薫〔57kg級〕 銀:1 杉本美香〔78kg超級〕 銅:1 上野順恵〔63kg級〕 2008北京 金:2 谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕 銀:1 塚田真希〔78kg級〕 銅:2 谷亮子〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕 2004アテネ 金:5 谷亮子〔48kg級〕 / 谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕/ 阿武教子〔78kg級〕 / 塚田真希〔78kg超級〕 銀:1 横澤由貴〔52kg級〕 銅:0 2000シドニー 金:1 田村亮子〔48kg級〕 銀:1 楢崎教子〔52kg級〕 銅:2 日下部基栄〔57kg級〕/ 山下まゆみ〔78kg超級〕 1996アトランタ 金:1 恵本裕子〔61kg級〕 銀:2 田村亮子〔48kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕 銅:1 菅原教子〔52kg級〕 1992バルセロナ 金:0 銀:3 田村亮子〔48kg級〕 /溝口紀子〔52kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕 銅:2 立野千代里〔56kg級〕/ 坂上洋子〔72kg超級〕 1988ソウル 金:1 佐々木光〔66kg級〕 銀:1 江崎史子〔48kg級〕 銅:3 山口香〔52kg級〕/ 持田典子〔61kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕

注）女子柔道はバルセロナ大会から正式競技、ソウル大会は公開競技としての記録

混合団体

2020東京 銀:1

バナー写真:1984年ロサンゼルス五輪の柔道無差別級決勝でエジプトのモハメド・ラシュワンを破り金メダルを獲得した山下泰裕（時事）