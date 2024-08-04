2021年東京五輪から行われるようになった混合団体。決勝戦は東京大会と同じ日本とフランスの戦い。手に汗握る激戦に次ぐ激戦だったが、3-3で迎えた最終試合は斉藤立と金メダリスト・リネールの戦い。延長戦の末、最後はリネールに大内刈りを奪われた、東京大会に続いて銀メダルとなった。

柔道はトーナメント方式で行われるが、単純な勝ち上がりだけでなく、準々決勝以上の試合は敗者にもメダルのチャンスがあり、銅メダルは2人に与えられる。メダルのかかる戦いは日本時間午後11時台にスタートし、以下の順序で試合が行われる。少々夜更かしすれば、リアルタイムで見られる時間帯。女子（F）と男子（M）の順番は1日ごとに入れ替わる。

（F）敗者復活戦（準々決勝敗退の4人による2試合）

（F） 準決勝（準々決勝勝者4人による2試合）→勝てば銀以上確定

（M）敗者復活戦（準々決勝敗退の4人による2試合）

（M） 準決勝（準々決勝勝者4人による2試合）→勝てば銀以上確定

（F） 3位決定戦（敗者復活戦勝者と準決勝敗者による2試合）→2人の勝者に銅

（F）決勝

（M）3位決定戦（敗者復活戦勝者と準決勝敗者による2試合）→2人の勝者に銅

（M）決勝

【7月27日深夜～28日未明】

女子48キロ級 角田夏実選手 ■ 金

男子60キロ級 永山竜樹選手 ■ 銅

【7月28日深夜～29日未明】

男子66キロ級 阿部一二三選手 ■ 金

女子52キロ級 阿部詩選手→2回戦敗退、五輪連覇逃す

【7月29日深夜～30日未明】

女子57キロ級 舟久保遥香選手 ■ 銅

男子73キロ級 橋本壮市選手 ■ 銅

【7月30日深夜～31日未明】

男子81キロ級 永瀬貴規選手 ■ 金

女子63キロ級 高市未来選手→2回戦敗退

【7月31日深夜～8月1日未明】

女子70キロ級 新添左季選手→敗者復活戦で敗れ、メダルに届かず

男子77キロ級 村尾三四郎選手 ■ 銀

【8月1日深夜～2日未明】

男子100キロ級 ウルフ アロン選手→敗者復活戦敗退

女子78キロ級 高山莉加選手→敗者復活戦からの3位決定戦で敗退

【8月2日深夜～3日未明】

女子78キロ超級 曽根輝選手→左膝故障のため、敗者復活戦を棄権

男子100キロ超級 斉藤立選手→3位決定戦で敗退

【8月3日深夜～】

混合団体 ■ 銀

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