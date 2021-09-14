厚生労働省が老人の日（9月15日）に合わせて公表した100歳以上の高齢者の数は51年連続で過去最多を更新した。そのうち9割近くを女性が占める。世界有数の長寿大国をけん引するのは女性パワーだ。
（2022年9月公表の最新版はこちら）
2021年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より6060人増加し、8万6510人となった。100歳以上人口の増加は51年連続。世界有数の長寿国日本だが、100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.4%を占めた。
最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子（かね）さん118歳。田中さんは19年3月に世界最高齢者としてギネスに公式認定されている。最高齢男性は奈良市在住の上田幹蔵さん111歳。
老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。
都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の134.75人、最も少ないのは埼玉県の42.40人で3倍以上の開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。
人口10万人あたりの100歳以上人口
|多い県
|少ない県
|島根県
|134.75
|埼玉県
|42.40
|高知県
|126.29
|愛知県
|44.42
|鹿児島県
|118.74
|千葉県
|49.12
|鳥取県
|114.11
|神奈川県
|49.55
|山口県
|111.47
|大阪府
|49.75
厚生労働省発表のデータを基に編集部作成
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