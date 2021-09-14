厚生労働省が老人の日（9月15日）に合わせて公表した100歳以上の高齢者の数は51年連続で過去最多を更新した。そのうち9割近くを女性が占める。世界有数の長寿大国をけん引するのは女性パワーだ。

（2022年9月公表の最新版はこちら）

2021年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より6060人増加し、8万6510人となった。100歳以上人口の増加は51年連続。世界有数の長寿国日本だが、100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.4%を占めた。

最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子（かね）さん118歳。田中さんは19年3月に世界最高齢者としてギネスに公式認定されている。最高齢男性は奈良市在住の上田幹蔵さん111歳。

老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。

都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の134.75人、最も少ないのは埼玉県の42.40人で3倍以上の開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。

人口10万人あたりの100歳以上人口

多い県 少ない県 島根県 134.75 埼玉県 42.40 高知県 126.29 愛知県 44.42 鹿児島県 118.74 千葉県 49.12 鳥取県 114.11 神奈川県 49.55 山口県 111.47 大阪府 49.75

厚生労働省発表のデータを基に編集部作成

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