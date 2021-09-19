不老長寿は太古の昔から人類の願いだった。それを手に入れた代わりに、70歳を過ぎても働き続ける日々が待っている？

総務省が9月20日の敬老の日を前にまとめた推計によると、65歳以上の高齢者は、前年比22万人増の3640万人と過去最多を更新した。男性が1583万人、女性が2057万人と、女性が474万人多い。

一方、総人口は前年より51万人減少しており、総人口に占める高齢者の割合も、0.3ポイント増の、過去最高の29.1%となった。

国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（23.6％）を5ポイント以上上回っており、日本はダントツで世界のトップを走っていることになる。

世界で高齢者人口割合が高い国

国・地域 総人口（万人） 65歳以上（万人） 65歳以上割合（％） 日本 12522 3640 29.1 イタリア 6037 1425 23.6 ポルトガル 1017 235 23.1 フィンランド 555 127 23.0 ギリシャ 1037 235 22.6 マルティニーク 37 8 22.3 ドイツ 8390 1844 22.0 マルタ共和国 44 10 21.8 ブルガリア 690 150 21.8 クロアチア 408 88 21.7

出所 : 総務省「統計トピックス」 / 日本の値は「人口推計」2021年9月15日現在、それ以外の国は、国連のWorld Population Prospects : The 2019 Revisionにおける将来推計から2021年7月1日現在の推計値

高齢者の就業者は2004年以降、17年連続で増加し、2020年は過去最多の906万人となった。団塊の世代が2017年以降、70歳に到達したことから、高齢就業者は主に70歳以上で増加している。

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