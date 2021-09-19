不老長寿は太古の昔から人類の願いだった。それを手に入れた代わりに、70歳を過ぎても働き続ける日々が待っている？
総務省が9月20日の敬老の日を前にまとめた推計によると、65歳以上の高齢者は、前年比22万人増の3640万人と過去最多を更新した。男性が1583万人、女性が2057万人と、女性が474万人多い。
一方、総人口は前年より51万人減少しており、総人口に占める高齢者の割合も、0.3ポイント増の、過去最高の29.1%となった。
国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（23.6％）を5ポイント以上上回っており、日本はダントツで世界のトップを走っていることになる。
世界で高齢者人口割合が高い国
|国・地域
|総人口（万人）
|65歳以上（万人）
|65歳以上割合（％）
|日本
|12522
|3640
|29.1
|イタリア
|6037
|1425
|23.6
|ポルトガル
|1017
|235
|23.1
|フィンランド
|555
|127
|23.0
|ギリシャ
|1037
|235
|22.6
|マルティニーク
|37
|8
|22.3
|ドイツ
|8390
|1844
|22.0
|マルタ共和国
|44
|10
|21.8
|ブルガリア
|690
|150
|21.8
|クロアチア
|408
|88
|21.7
出所 : 総務省「統計トピックス」 / 日本の値は「人口推計」2021年9月15日現在、それ以外の国は、国連のWorld Population Prospects : The 2019 Revisionにおける将来推計から2021年7月1日現在の推計値
高齢者の就業者は2004年以降、17年連続で増加し、2020年は過去最多の906万人となった。団塊の世代が2017年以降、70歳に到達したことから、高齢就業者は主に70歳以上で増加している。
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