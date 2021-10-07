コロナ禍を契機に感染症対策としてリモートワークが急速に広がり、一部にはオフィススペースの削減をしたり、最都心部からやや外れたエリアへの移転する企業も出ている。都心のオフィス街、これからどう変わっていくのだろう？
不動産開発の森トラスト（本社・東京都港区）の、「東京23区大規模オフィスビル供給量調査」によると、2020年の大規模オフィスビル供給量は185万平方メートルと、過去20年で2番目の大規模供給となった。20年間平均の116万平方メートルを大幅に上回った。そこから一転、21年は61万平方メートル、22年は51万平方メートル急落する見通し。
供給エリアは、千代田、中央区、港区の都心3区の割合が圧倒的に大きい。21-25年は3区合計が80%で、中でも港区の割合が全体の5割を超える。港区内の地区別では、「虎ノ門・新橋」が群を抜く。
一方、中規模オフィスビルは20年が8万平方メートル、21年が6万9000平方メートルで2年連続で前年の供給量を下回る。今後も過去10年の平均（11万3000平方メートル）を下回ることが予想され、供給量は下落している。20-21年の区別の供給割合は、港区が3割を占める。
2020年以降竣工の主な大規模オフィスビル（5万平方メートル以上）
2021年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|常盤橋タワー
|千代田区大手町
|三菱地所
|40（5）
|日比谷フォートタワー
|港区西新橋
|三井物産都市開発他
|27（2）
|世界貿易センタービルディング南館
|港区浜松町
|世界貿易センタービルディング、東京モノレール、東日本旅客鉄道
|39（3）
|メブクス豊洲
|江東区豊洲
|清水建設
|11（0）
|大手町1-4-2計画
|千代田区大手町
|丸紅
|22（2）
2022年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|東京ミッドタウン八重洲A-1街区
|中央区八重洲
|三井不動産他
|45（4）
|九段南一丁目プロジェクト
|千代田区九段
|東急不動産他
|17（3）
2023年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|虎ノ門・麻布台地区再開発 A街区
|港区虎ノ門
|森ビル他
|65（5）
|虎ノ門・麻布台地区再開発 B-1街区
|64（5）
|虎ノ門・麻布台地区再開発 C-2街区
|8（3）
|虎ノ門ヒルズステーションタワー A-1街区
|港区虎ノ門
|森ビル他
|49（4）
|東京三田再開発プロジェクト オフィスタワー
|港区三田
|住友不動産他
|42（4）
|渋谷駅桜丘口地区 A街区A1棟
|渋谷区桜丘町
|東急不動産他
|37（4）
|渋谷駅桜丘口地区 B街区B棟
|渋谷区桜丘町
|東急不動産他
|29（2）
|虎ノ門二丁目地区再開発事業 事務棟
|港区虎ノ門
|都市再生機構
|38（2）
|TTMプロジェクト
|港区芝
|田町ビル、徳栄商事、三菱重工
|29（2）
|五反田計画
|品川区五反田
|日本郵政不動産
|20（3）
2024年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|赤坂2丁目計画
|港区赤坂
|森トラスト・NTT都市開発
|43（3）
|新TODAビル計画
|中央区京橋
|戸田建設
|28（3）
2025年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|内神田1丁目計画
|千代田区内神田
|三菱地所
|26（3）
|東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発
|中央区八重洲
|東京建物
|51（2）
|西新宿一丁目地区プロジェクト
|新宿区西新宿
|明治安田生命
|23（4）
注 : 大規模オフィスビルは延べ床面積1万平方メートル以上のもの（店舗、ホテル、住宅などとの複合用途ビルの場合、オフィス用途部分に限って集計）。中規模オフィスビルは5000平方メートル以上、1万平方メートル未満。
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