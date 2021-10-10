ブランド総合研究所の地域ブランド調査は、北海道の強さが際立つ例年の傾向は変わらないが、多くの自治体で魅力度や観光意欲度が大幅に上昇している。新型コロナウイルスの流行以降、県境をまたぐ移動を厳に慎むように求められ続け、「旅に出たい！」「せめて、お取り寄せで名産品を食べたい」といった切なる思いが、地域への関心につながったとみられる。
民間調査会社ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2021」で、全国で最も魅力的な都道府県は北海道だった。都道府県が調査対象となった09年から13年連続で1位。「観光意欲度」「（地域産品の）食品想起率」でもトップだった。2位は13年連続で京都府。トップ10圏外だった長崎県が8位に浮上、神奈川県が5位から6位に順位を落とすなど、一部で順位に変動はあったが、トップ10の顔ぶれはほぼ同じ。（10位は同ポイントで2県のため、トップ10には11自治体がランクイン）
都道府県別ランキングで下位3県は、45位埼玉県、46位佐賀県、47位茨城県だった。2020年に順位を5つ上げて42位となり悲願の最下位脱出を果たした茨城県だが、再び転落。20年最下位だった栃木県は41位に順位を上げた。
都道府県の魅力度ランキング
|順位
|都道府県
|魅力度
|1（1）
|北海道
|73.4 （60.8）
|2（2）
|京都府
|56.4 （49.9）
|3（3）
|沖縄県
|54.4 （44.1）
|4（4）
|東京都
|47.5 （36.4）
|5（6）
|大阪府
|42.0 （31.9）
|6（5）
|神奈川県
|40.0 （34.7）
|7（9）
|福岡県
|37.5 （29.6）
|8（11）
|長崎県
|33.9 （25.9）
|9（7）
|奈良県
|33.4 （30.6）
|10（8）
|長野県
|32.5 （30.5）
|10（10）
|石川県
|32.5 （29.2）
出所 : 第16回「地域ブランド調査2021」
順位欄と魅力度指数欄の（）は前年値
市区町村の魅力度では札幌市が9年ぶり7度目の1位に返り咲いた。函館市は僅差で2位。さらに、小樽市、富良野市がトップ10に入っており、北海道のブランド力の高さを見せつけた。軽井沢は居住意欲度が高まり、前年20位から8位に大きくジャンプアップした。ブランド総合研究所では、「軽井沢はワ―ケーションの対象として人気を集めている可能性がある」と分析している。
市区町村魅力度ランキング
|1（2）
|札幌市
|63.9（51.3)
|2（2）
|函館市
|62.8 (51.3)
|3（1）
|京都市
|62.0 (51.9)
|4（5）
|小樽市
|56.1 (46.9)
|5（7）
|鎌倉市
|54.8 (44.6)
|6（4）
|横浜市
|52.0 (48.1)
|7（6）
|神戸市
|50.4 (44.8)
|8（20）
|軽井沢町
|49.2 (33.3)
|9（8）
|金沢市
|48.6 (43.8)
|10（9）
|富良野市
|48.5 (43.7)
出所 : 第16回「地域ブランド調査2021」
順位欄と魅力度指数欄の（）書きは前年値。北海道内の自治体をカラー表示した。
地域ブランド調査は2006年から毎年実施。全国の1000市区町村と47都道府県について、認知度、観光意欲、居住意欲、地域資源評価などを質問し、約3万5000人の回答を集計、数値化している。
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