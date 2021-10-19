2年ぶりに登山道の閉鎖が解かれ、再開された夏季の富士登山。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、登山者は7万人台と例年の3分の1にとどまった。
環境省の調査によると、2021年の富士山の開山期間（7月1日～9月10日）に8合目を通過した登山者は7万8548人だった。20年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で4ルートある登山道のすべてが閉鎖されて登山者の記録はなく、23万5646人だった19年と比べると3分の1の水準だった。今年も山小屋の定員が制限されたほか、登山客の外出自粛、8月に天候不良が続いたことなどが影響したとみられる。
同省は2005年から吉田、須走、御殿場、富士宮の4ルートの各8合目付近に赤外線カウンターを設置して、登山者数を調べている。最も多かったのは吉田ルートで、19年比で4割弱となる5万4392人。以下、富士宮（1万1409人）、須走（6411人）、御殿場（6336人）の順となった。
富士宮、御殿場ルートについては、カウンターの不具合により一部計測できなかった日が発生しており、実態を正確に反映していない可能性があるが、全体で毎年20万人を超していた2011年以降と比べると極めて少ない数字となった。静岡県富士宮市が設置している富士宮ルート6合目の登山者カウンターによると、同省設置カウンターの欠測期間中の登山者数は計1万2009人だった。
また、登山日に関するデータをみると、最も多かった日は8月28日（土曜日）の4563人。土・日・祝日の休日と平日の登山者数の平均は、休日が1843人、平日が1007人だった。
2021年と2019年の富士山の休日および平日の登山者数平均（人）
|2021年
|2019年
|平日
|土日祝日
|平日
|土日祝日
|吉田ルート
|602
|1,081
|1,746
|2,848
|須走ルート
|73
|159
|257
|496
|御殿場ルート
|78
|189
|160
|285
|富士宮ルート
|254
|414
|636
|1,294
|合計
|1,007
|1,843
|2,799
|4,923
環境省調べ
登山した時間帯については変動が激しく、午前9～11時、夕方15～17時、深夜23時～翌1時ごろに多くの登山者が8合目を通過する傾向が見られた。午前のピークは主に日帰りの登山者、夕方のピークは主に8合目以上の山小屋に宿泊する登山者、深夜のピークは山頂で御来光を見る登山者であると推測されるという。
バナー写真：富士山頂でご来光を見る登山者ら＝2021年7月19日（AFP＝時事）