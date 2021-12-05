サランラップでおなじみの旭化成、鉄道や百貨店などを展開する東急、製パンで国内第3位のフジパン。東京商工リサーチの調査では、2022年に創業100年を迎える企業は1334社を数える。第一次世界大戦終結間もない時期に誕生し、関東大震災、第二次世界大戦など混乱と激動の時代を生き抜いてきた企業に敬意を表したい。

日本の家庭なら、一度は使ったことがある台所の必需品「サランラップ」を製造する旭化成は、100年前の1922年「旭絹織株式会社」として設立された。日本で初めて、水電解の水素を利用するカザレ法でアンモニアを合成することに成功するなど、合成化学や化学繊維事業からスタートし、繊維、ケミカル、エレクトロニクス、住宅、医薬・医療など幅広く展開する総合化学メーカー。2019年には、同社の名誉フェローでリチウムイオン電池を開発した吉野彰さんがノーベル化学賞を受賞した。

東京商工リサーチの集計によると、2022年は全国で1334社が創業100周年を迎える。主な100周年企業は、旭化成の他に、東邦ガス、東急、フジパンなど、各業界を代表するそうそうたる顔ぶれ。

100年前の1922年は、第一次世界大戦（1914～18）終結から4年後。この年に誕生した企業は、戦後恐慌の痛手が残る中、翌23年には関東大震災に見舞われ、震災恐慌、世界恐慌、第二次世界大戦と激動の時代を生き延びてきたと言える。100年にわたって社会から必要とされ続け、長い歴史を生き抜いてきた企業に敬意！

2022年に創業100年を迎える主な企業

旭化成 東京都千代田区 化学工業 東邦ガス 名古屋市 ガス事業 東急 東京都渋谷区 電鉄・不動産 フジパン 名古屋市 製パン 小学館 東京都千代田区 出版

東京商工リサーチの資料を基に作成

1822年創業の200周年企業は、料亭の大観楼（宮城県）、九谷焼窯元の鏑木（石川県）など8社。1722年創業300周年は、竹材販売の勢山竹材店（大阪府）、数珠の亀井珠数店（京都府）の2社。1622年創業400周年は、医薬品製造販売の樋屋製薬（大阪府）の1社がそれぞれ確認されたという。

バナー写真 : ノーベル化学賞を受賞した旭化成名誉フェローの吉野彰さん（時事）