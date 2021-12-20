東京商工リサーチの「社長の輩出率、地元率」調査によると、2021年の都道府県別人口を基に集計した社長の「輩出率」は、1.358％の徳島県がトップだった。
調査・集計は2010年から実施しており。今回で9回目。前回調査は2017年。徳島県は、5回連続で首位を維持した。また、地元出身者が社長を務める企業を集計した「地元率」は、92.89％の沖縄県がトップだった。
同社の企業データベース約400万社の代表者データを基に、公開されている出身地を抽出して集計した。輩出率については、都道府県別の社長数は人口の多寡に左右されるため、国勢調査による2020年10月1日現在の人口と、出身都道府県別の社長数を対比して算出した。
調査では、徳島が輩出率の首位を守っている要因として、堅実・実利を尊重する県民性のほか、先端産業やベンチャー企業の集積、高い人口減少率を挙げている。輩出率の2位以下は、山形県（1.185％）、香川県（1.134％）、秋田県（1.105％）、愛媛県（1.021％）、広島県（0.957％）、高知県（0.931％）などの順となった。
2021年社長輩出率ランキング
|順位
|都道府県
|輩出率（％）
|1 (1)
|徳島県
|1.358
|2 (2)
|山形県
|1.185
|3 (3)
|香川県
|1.134
|4 (4)
|秋田県
|1.105
|5 (5)
|愛媛県
|1.021
|6 (7)
|広島県
|0.957
|7 (12)
|高知県
|0.931
|8 (10)
|福島県
|0.930
|9 (6)
|山梨県
|0.929
|10 (20)
|青森県
|0.913
（東京商工リサーチ調べ、カッコ内の数字は前回2017年の順位）
2021年社長地元率ランキング
|順位
|都道府県
|地元率(％）
|1 (1)
|沖縄県
|92.89
|2 (2)
|愛知県
|89.51
|3 (4)
|広島県
|87.54
|4 (3)
|北海道
|87.26
|5 (5)
|香川県
|86.01
|6 (6)
|宮城県
|85.67
|7 (8)
|栃木県
|84.95
|8 (10)
|群馬県
|84.45
|9 (9)
|徳島県
|84.33
|10 (7)
|静岡県
|84.23
（東京商工リサーチ調べ、カッコ内の数字は前回2017年の順位）
輩出率が最も低かったのは47位の埼玉県（0.26％）で、以下、46位の千葉県（0.27％）、45位の神奈川県（0.33％）と首都圏が続いた。これらの県は、県外からの人口流入が多く人口増加率も高いため、相対的に輩出率を押し下げたとみられる。
一方、同社は沖縄が地元率のトップに立っている要因として、観光業を中心とした最近の高い開業意欲を挙げている。地元率の2位以下は、愛知県（89.51％）、広島県（87.54％）、北海道（87.26％）、香川県（86.01％）などの順となった。逆に最も低かったのは奈良県（65.9％）で、以下、長崎県（67.0％）、兵庫県（67.9％）、佐賀県（68.5％）と続いた。全国平均は79.8％だった。
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