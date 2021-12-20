東京商工リサーチの「社長の輩出率、地元率」調査によると、2021年の都道府県別人口を基に集計した社長の「輩出率」は、1.358％の徳島県がトップだった。

調査・集計は2010年から実施しており。今回で9回目。前回調査は2017年。徳島県は、5回連続で首位を維持した。また、地元出身者が社長を務める企業を集計した「地元率」は、92.89％の沖縄県がトップだった。

同社の企業データベース約400万社の代表者データを基に、公開されている出身地を抽出して集計した。輩出率については、都道府県別の社長数は人口の多寡に左右されるため、国勢調査による2020年10月1日現在の人口と、出身都道府県別の社長数を対比して算出した。

調査では、徳島が輩出率の首位を守っている要因として、堅実・実利を尊重する県民性のほか、先端産業やベンチャー企業の集積、高い人口減少率を挙げている。輩出率の2位以下は、山形県（1.185％）、香川県（1.134％）、秋田県（1.105％）、愛媛県（1.021％）、広島県（0.957％）、高知県（0.931％）などの順となった。

2021年社長輩出率ランキング

順位 都道府県 輩出率（％） 1 (1) 徳島県 1.358 2 (2) 山形県 1.185 3 (3) 香川県 1.134 4 (4) 秋田県 1.105 5 (5) 愛媛県 1.021 6 (7) 広島県 0.957 7 (12) 高知県 0.931 8 (10) 福島県 0.930 9 (6) 山梨県 0.929 10 (20) 青森県 0.913

（東京商工リサーチ調べ、カッコ内の数字は前回2017年の順位）

2021年社長地元率ランキング

順位 都道府県 地元率(％） 1 (1) 沖縄県 92.89 2 (2) 愛知県 89.51 3 (4) 広島県 87.54 4 (3) 北海道 87.26 5 (5) 香川県 86.01 6 (6) 宮城県 85.67 7 (8) 栃木県 84.95 8 (10) 群馬県 84.45 9 (9) 徳島県 84.33 10 (7) 静岡県 84.23

（東京商工リサーチ調べ、カッコ内の数字は前回2017年の順位）

輩出率が最も低かったのは47位の埼玉県（0.26％）で、以下、46位の千葉県（0.27％）、45位の神奈川県（0.33％）と首都圏が続いた。これらの県は、県外からの人口流入が多く人口増加率も高いため、相対的に輩出率を押し下げたとみられる。

一方、同社は沖縄が地元率のトップに立っている要因として、観光業を中心とした最近の高い開業意欲を挙げている。地元率の2位以下は、愛知県（89.51％）、広島県（87.54％）、北海道（87.26％）、香川県（86.01％）などの順となった。逆に最も低かったのは奈良県（65.9％）で、以下、長崎県（67.0％）、兵庫県（67.9％）、佐賀県（68.5％）と続いた。全国平均は79.8％だった。

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