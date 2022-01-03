港区民の7人に1人は社長！？ 定食屋であなたの隣でしょうが焼きを食べている人も、もしかしたら社長かも？

東京商工リサーチが全国約400万社を対象にした「社長の住む街」調査で、トップとなったのは2020年の前回調査に続いて港区「赤坂」だった。3739人で2位以下に大差をつけた。「赤坂」を含め港区が10位以内に7つも入り、職住接近志向の強まりを示している。

港区以外では新宿区「西新宿」「新宿」が上位に入り、渋谷区はトップ10圏内は「代々木」だけだったが、20位までには「広尾」「恵比寿」「神宮前」が入った。

7位に入った港区「芝浦」のほか、11位に江東区「豊洲」、14位に中央区「勝どき」などタワーマンションが林立する湾岸エリアも根強い人気。

社長の住む街ランキング（町村ベース）

町村 社長数（人） 1（1） 港区赤坂 3,739 2（2） 新宿区西新宿 3,079 3（3） 港区六本木 2,960 4（5） 渋谷区代々木 2,848 5（4） 港区南青山 2,800 6（6） 港区高輪 2,628 7（8） 新宿区新宿 2,515 8（7） 港区芝浦 2,511 9（10） 港区三田 2,433 10（9） 港区南麻布 2,398

出所 : 東京商工リサーチ 順位の（）は2020年の前回調査時のもの

市区郡別では、トップ10を東京23区が独占。最多の世田谷区は5万943人と2012年の調査開始以来、初めて5万人を超えた。世田谷区は人口・世帯数とも23区で最も多く成城をはじめ閑静な住宅地としての認知度が高い。

2位の港区は3万6087人で、人口に対する社長比率が13.8%で、区民の7人に1人が社長という “社長だらけ” エリア。これだれ多いと、定食屋で隣に座っている人も「もしかしたら、社長かも？」と思ってしまうが、港区の昼間人口は94万人超(2015年国勢調査)と、住民票上の区民の4倍もいるので、現実的にはそれほど頻繁に社長に出くわすわけではない。

3位は大田区。田園調布・山王などの高級住宅地を擁する一方、「ものづくりの街」として知られ、町工場などの中小零細企業の社長が住居を構えている。

社長が多い街（都内）

社長数（人） 1 世田谷区 50,943 2 港区 36,087 3 大田区 27,175 4 新宿区 26,880 5 渋谷区 26,789 6 練馬区 25,999 7 杉並区 23,317 8 江戸川区 21,590 9 足立区 21,091 10 目黒区 20,370

出所 : 東京商工リサーチ

東京都以外では、「埼玉県川口市」が1万8801人で最多で、「千葉県船橋市」「千葉県市川市」など、東京都に隣接するエリアが続く。

社長が多い街（東京以外）

社長数（人） 1 埼玉県川口市 18,801 2 千葉県船橋市 13,604 3 千葉県市川市 13,509 4 大阪府東大阪市 13,421 5 鹿児島県鹿児島市 13,290 6 兵庫県西宮市 12,992 7 千葉県松戸市 11,766 8 大阪府豊中市 11,453 9 栃木県宇都宮市 10,940 10 愛媛県松山市 10,887

出所 : 東京商工リサーチ

東京商工リサーチでは、「都心から距離のある閑静な高級住宅地の人気も根強いが、職住近接を重視した都心部の人気が上昇。グレードの高い居住空間や設備、セキュリティ機能を備えた高級マンション、タワーマンションが都心部での居住を後押ししているようだ」と分析している。

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