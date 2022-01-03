港区民の7人に1人は社長！？ 定食屋であなたの隣でしょうが焼きを食べている人も、もしかしたら社長かも？
東京商工リサーチが全国約400万社を対象にした「社長の住む街」調査で、トップとなったのは2020年の前回調査に続いて港区「赤坂」だった。3739人で2位以下に大差をつけた。「赤坂」を含め港区が10位以内に7つも入り、職住接近志向の強まりを示している。
港区以外では新宿区「西新宿」「新宿」が上位に入り、渋谷区はトップ10圏内は「代々木」だけだったが、20位までには「広尾」「恵比寿」「神宮前」が入った。
7位に入った港区「芝浦」のほか、11位に江東区「豊洲」、14位に中央区「勝どき」などタワーマンションが林立する湾岸エリアも根強い人気。
社長の住む街ランキング（町村ベース）
|町村
|社長数（人）
|1（1）
|港区赤坂
|3,739
|2（2）
|新宿区西新宿
|3,079
|3（3）
|港区六本木
|2,960
|4（5）
|渋谷区代々木
|2,848
|5（4）
|港区南青山
|2,800
|6（6）
|港区高輪
|2,628
|7（8）
|新宿区新宿
|2,515
|8（7）
|港区芝浦
|2,511
|9（10）
|港区三田
|2,433
|10（9）
|港区南麻布
|2,398
出所 : 東京商工リサーチ 順位の（）は2020年の前回調査時のもの
市区郡別では、トップ10を東京23区が独占。最多の世田谷区は5万943人と2012年の調査開始以来、初めて5万人を超えた。世田谷区は人口・世帯数とも23区で最も多く成城をはじめ閑静な住宅地としての認知度が高い。
2位の港区は3万6087人で、人口に対する社長比率が13.8%で、区民の7人に1人が社長という “社長だらけ” エリア。これだれ多いと、定食屋で隣に座っている人も「もしかしたら、社長かも？」と思ってしまうが、港区の昼間人口は94万人超(2015年国勢調査)と、住民票上の区民の4倍もいるので、現実的にはそれほど頻繁に社長に出くわすわけではない。
3位は大田区。田園調布・山王などの高級住宅地を擁する一方、「ものづくりの街」として知られ、町工場などの中小零細企業の社長が住居を構えている。
社長が多い街（都内）
|社長数（人）
|1
|世田谷区
|50,943
|2
|港区
|36,087
|3
|大田区
|27,175
|4
|新宿区
|26,880
|5
|渋谷区
|26,789
|6
|練馬区
|25,999
|7
|杉並区
|23,317
|8
|江戸川区
|21,590
|9
|足立区
|21,091
|10
|目黒区
|20,370
出所 : 東京商工リサーチ
東京都以外では、「埼玉県川口市」が1万8801人で最多で、「千葉県船橋市」「千葉県市川市」など、東京都に隣接するエリアが続く。
社長が多い街（東京以外）
|社長数（人）
|1
|埼玉県川口市
|18,801
|2
|千葉県船橋市
|13,604
|3
|千葉県市川市
|13,509
|4
|大阪府東大阪市
|13,421
|5
|鹿児島県鹿児島市
|13,290
|6
|兵庫県西宮市
|12,992
|7
|千葉県松戸市
|11,766
|8
|大阪府豊中市
|11,453
|9
|栃木県宇都宮市
|10,940
|10
|愛媛県松山市
|10,887
出所 : 東京商工リサーチ
東京商工リサーチでは、「都心から距離のある閑静な高級住宅地の人気も根強いが、職住近接を重視した都心部の人気が上昇。グレードの高い居住空間や設備、セキュリティ機能を備えた高級マンション、タワーマンションが都心部での居住を後押ししているようだ」と分析している。
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