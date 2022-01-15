今や昔、世の中がバブルに浮かれていた時代は、「高学歴」「高収入」「高身長」の “3高” 男性がモテモテだった。バブル崩壊後の「失われた」時代に生まれ育った20代は、「さらに」「もっと」を求めるよりも、現実路線のようだ。

SMBCコンシューマーファイナンスが2021年12月に実施した20代の金銭感覚についての意識調査（有効1000サンプル）で、「結婚しようと思える世帯年収額」について聞いたところ、「500万円あれば」までの合計が 51.9%だった。

20年の調査では「500万円あれば」までの合計は47.9%で、過半数の人が結婚に前向きになるには600万円が必要だったので、結婚への年収ハードルが下がったことになる。

「1人目の子どもがほしい」と思える世帯年収額については、「500万円あれば」が14.1%と最も多く、「600万円あれば」までの合計で半数の50.0%となった。20年調査では、「600万円あれば」までの合計が47.9%だったので、こちらも年収ハードルが下がった。

マイホームを手に入れるには、さらに収入がアップしてからという意識があるようだが、「800万円あれば」までの合計が57.9%と過半数。20年調査では「800万円」までの合計は48.9%だった。

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