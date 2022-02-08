スキージャンプは記録だけでなく、記憶に残る選手が多いのかも。写真を見れば「ああ！あの時！」とよみがえる名場面。五輪スキージャンプのメダリストをまとめた。

■ =金 ■ =銀 ■ =銅

【2022年 北京五輪】

■ 銀 男子ラージヒル / 小林陵侑

長野の船木和喜以来、個人で2つのメダルを獲得した。

■ 金 男子ノーマルヒル / 小林陵侑

五輪8回出場「レジェンド」と呼ばれる葛西紀明に見出され、指導を受けてきた小林が、レジェンドを超える「金」で恩返し。個人の金メダルは、長野五輪の船木（ラージヒル）以来、24年ぶり。

【2018年 平昌五輪】

■ 銅 女子ノーマルヒル / 高梨沙羅

女子ジャンプが初めて採用された2014年ソチ大会は、優勝候補として臨んだものの4位に沈みメダルには手が届かなった。2度目の五輪で悲願のメダルを獲得。

【2014年 ソチ五輪】

■ 銀 ラージヒル / 葛西紀明

1992年アルベールビル大会に19歳で初出場、94年のリレハンメル大会で団体で銀メダルを獲得したが、その後、長野、ソルトレークシティー、トリノ、バンクーバーではメダルに絡むことはなかった。41歳で迎えた7回目の五輪で、初めて個人メダルを獲得した。五輪のスキージャンプでの最年長記録。

■ 銅 団体 / 清水礼留飛・竹内択・伊東大貴・葛西紀明

【1998年 長野】

■ 銀 ノーマルヒル ■ 金 ラージヒル / 船木和喜

■ 銅 ラージヒル / 原田雅彦

■ 金 男子団体 / 岡部孝信・斉藤浩哉・原田雅彦・船木和喜

1994年のリレハンメルの悲劇を乗り越えて、悲願の団体金メダルを獲得。

1本目のジャンプで原田雅彦が失敗して日本は4位。2本目を前に猛吹雪に襲われ、競技は中断。そのまま中止も危ぶまれたが、「テストジャンパー全員がジャンプを成功させることができた場合のみ競技続行」の条件のもと、25人のテストジャンパーが転倒せずに着地を決め、2本目のジャンプが実現。原田は1本めの失敗を挽回する大ジャンプ、ラストジャンパーの船木和喜も大ジャンプで優勝を決めた。

【1994年 リレハンメル】

■ 銀 団体 / 岡部孝信・葛西紀明・西方仁也・原田雅彦

日本は最終ジャンプを残して2位ドイツを55点の大差でリード。誰もが金メダルを確信していたが、ラストジャンパー原田雅彦が痛恨の失敗ジャンプで銀に沈んだ。“リレハンメルの悲劇” と言われる。

【1980年 レークプラシッド】

■ 銀 70メートル級 / 八木弘和

【1972年 札幌】

自国開催で日本がメダル独占。“日の丸飛行隊” の快挙は日本中を沸かせた。

■ 金 70メートル級 / 笠谷幸生

■ 銀 70メートル級 / 金野昭次

■ 銅 70メートル級 / 青地清二

バナー写真 : 1998年長野冬季五輪、ラージヒルで金メダルを獲得した船木和喜のジャンプ（ロイター）