スピードスケートの高木美帆が、2月17日にあったミラノコル・ティナ冬季五輪の団体パシュートで銅メダルを獲得した。今大会では500m個人の銅に次ぐ3個目、北京、平昌の7つと合わせて通算で10個目のメダルとなった。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を10個に伸ばした。19日には坂本花織がフィギュアで銀を獲得し、通算メダル数を４個とした。

【10個】 高木美帆 / スピードスケート

■ 銅 2026年ミラノ・コルティナ 団体パシュート

■ 銅 2026年ミラノ・コルティナ 500ｍ

■ 銅 2026年ミラノ・コルティナ 1000ｍ

■ 金 2022年北京 1000m

■ 銀 2022年北京 500ｍ

■ 銀 2022年北京 1500m

■ 銀 2022年北京 パシュート

■ 銀 2018年平昌 1000ｍ

■ 銀 2018年平昌 1500m

■ 金 2018年平昌 パシュート

【5個】 谷（田村）亮子 / 柔道 48kg級

■ 銅 2008年北京

■ 金 2004年アテネ

■ 金 2000年シドニー

■ 銀 1996年アトランタ

■ 銀 1992年バルセロナ

【5個】 武田美保・立花美哉 / シンクロナイズドスイミング

■ 銀 2004年アテネ デュエット

■ 銀 2004年アテネ チーム

■ 銀 2000年シドニー デュエット

■ 銀 2000年シドニー チーム

■ 銅 1996年アトランタ チーム

（シンクロナイズドスイミングの現在の競技名はアーティスティック・スイミング）

【4個】 坂本花織 / フィギュアスケート

■ 銀 2026年ミラノ・コルティナ 個人

■ 銀 2026年ミラノ・コルティナ 団体

■ 銅 2022年北京 個人

■ 銀 2022年北京 団体

【4個】 伊調馨 / レスリング

■ 金 2016年リオデジャネイロ

■ 金 2012年ロンドン

■ 金 2008年北京

■ 金 2004年アテネ

（リオのみ58kg級、それ以外は63kg級）

【4個】 吉田沙保里 / レスリング

■ 銀 2016年リオデジャネイロ

■ 金 2012年ロンドン

■ 金 2008年北京

■ 金 2004年アテネ

（リオのみ53kg級、それ以外は55kg級）

＊オリジナル記事は2022年3月に公開。高木美帆選手のミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得の情報を追記して更新しました。

バナー写真 : 左から高木美帆（時事）田村亮子（ロイター）、武田美保＆立花美哉（ロイター）