高木美帆が2月17日、女子1000ｍでオリンピック新記録をたたき出し、悲願の個人金に輝いた。高木はこれで日本の女子選手としては夏冬通じて最多の7つめの五輪メダルを獲得した。

■ =金 ■ =銀 ■ =銅

【2022年 北京】

■ 金 女子 1000m / 高木美帆

■ 銀 女子 チームパシュート / 高木美帆・高木菜那・佐藤綾乃

■ 銀 女子 500m / 高木美帆

■ 銅 男子 500m / 森重航

2010年バンクーバーの長島圭一郎の銀、加藤条治の銅を最後に、スピードスケートの男子は直近の2大会は低迷し、メダルから遠ざかっていた。21歳の新鋭のメダル獲得が復活の狼煙（のろし）となるか。

■ 銀 女子 1500m / 高木美帆

世界記録（1分49秒83）を保持し最も得意とする距離だが、オリンピックレコードを出したオランダのビュストに0.44及ばず、平昌に続き銀メダル。

【2018年 平昌】

■ 金 女子 500m / 小平奈緒

女子500メートル、自国開催の五輪で3連覇を狙った李相花を制して、小平はスピードスケート競技で日本女子初の金メダリストになった。ライバルの2人が健闘を称えあう姿が印象的だった。

■ 銀 女子 1000m / 小平奈緒 ■ 銅 女子 1000m / 高木美帆

■ 銀 女子 1500m / 高木美帆

■ 金 マススタート / 高木菜那

■ 金 女子団体パシュート / 高木美帆・高木菜那・佐藤綾乃・菊池彩花

【2014年 ソチ】メダルなし

【2010年 バンクーバー】

■ 銀 男子 500m / 長島圭一郎 ■ 銅 男子 500m / 加藤条治

■ 銀 女子団体パシュート / 小平奈緒・田畑真紀・穂積雅子

【2006年 トリノ】 メダルなし

【2002年 ソルトレークシティ】

■ 銀 男子 500m / 清水宏保

【1998年 長野】

■ 金 男子 500m ■ 銅 男子 1000m / 清水宏保

清水は身長162センチ。欧米の選手に圧倒的に劣る体格にもかかわらず、脅威のロケットスタートで、ライバルのウォザースプーン（カナダ）をかわし、スピードスケート競技で日本に初めての金メダルをもたらした。

■ 銅 女子 500m / 岡崎朋美

94年のリレハンメルに続く2度目の五輪出場で銅メダルを獲得。その後、ソルトレーク、トリノ、バンクーバーと日本人女子としては最多の冬季五輪の5大会連続出場を果たした。レース後のはじける笑顔で、世界中に多くのファンを獲得した。

【1994年 リレハンメル】

■ 銅 女子 5000m / 山本宏美

■ 銅 男子 500m / 堀井学

【1992年 アルベールビル】

■ 銅 女子 1500m / 橋本聖子

サラエボから3度目の五輪で悲願の銅メダル獲得。88年の夏季ソウル五輪に自転車競技で出場、日本人選手として初めて夏・冬五輪出場を果たした。冬季五輪4回、夏季五輪3回の計7回出場。

■ 銀 男子 500m / 黒岩敏幸

■ 銅 男子 500m / 井上純一

■ 銅 男子 1000m / 宮部行範

【1988年 カルガリー】

■ 銅 男子 500m / 黒岩彰

【1984年 サラエボ】

■ 銅 男子 500m / 北沢欣浩

バナー写真 : 北京冬季五輪のスピードスケート女子500mで金メダルを獲得した高木美帆（時事）