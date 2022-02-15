ペット保険大手のアニコム損害保険が公表した2022年の「人気犬種ランキング」の1位はトイプードル、人気の名前1位は「ムギ」だった。
トイプードルは13年連続で人気犬種のトップを維持。2位はチワワ、3位は異なる犬種を掛け合わせたミックス犬（体重10キロ未満）だった。
調査は、同社が21年1年間にペット保険に新規契約した0歳の犬12万5711頭を対象に行った。トイプードルは2万5848頭で全体の20.6％、チワワは1万8112頭で14.4％、ミックス犬は1万7477頭で13.9％を占めた。このほか、柴（4位、豆柴含む）、ミニチュア・ダックスフンド（5位）、ポメラニアン（6位）などが上位に入った。
2022年版 人気犬種ランキング
|順位（前年）
|割合（%）
|1（1）
|トイプードル
|20.6
|2（2）
|チワワ
|14.4
|3（3）
|ミックス犬（体重10キロ未満）
|13.9
|4（4）
|柴（豆柴含む）
|9.2
|5（6）
|ミニチュア・ダックスフンド
|5.1
|6（5）
|ポメラニアン
|4.9
|7（7）
|ミニチュア・シュナウザー
|3.3
|8（8）
|フレンチ・ブルドッグ
|2.9
|9（9）
|ヨークシャー・テリア
|2.5
|10（10）
|シー・ズー
|2.2
アニコム損害保険調べ
トップ10の犬種で順位に変動があったのは、昨年6位だったミニチュア・ダックスフンドと同5位だったポメラニアンのみ。体重10キロ以上20キロ未満のいわゆる中型犬は柴とフレンチ・ブルドッグ（8位）の2犬種のみで、全般的に小型犬（体重5キロ以上10キロ未満）の人気が目立った。
11位はマルチーズ。以下、カニーンヘン・ダックスフンド、ゴールデン・レトリーバー、パグ、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、ラブラドール・レトリーバーなどの順となった。
また、同社が21年11月に発表した「犬の名前ランキング」によると、上位は1位「ムギ」、2位「ココ」、3位「ソラ」、4位「モカ」、5位「マロン」などの順となった。前年の2位だった「ムギ」が、1位だった「ココ」と入れ替わった。
2021年の犬の名前ランキング
|順位（前年）
|頭数
|1（2）
|ムギ
|1,236
|2（1）
|ココ
|1,178
|3（3）
|ソラ
|867
|4（6）
|モカ
|849
|5（4）
|マロン
|817
|6（5）
|モモ
|714
|7（8）
|チョコ
|713
|8（7）
|モコ
|709
|9（13）
|コムギ
|700
|10（9）
|ハナ
|691
アニコム損害保険調べ
名前の調査は、21年9月30日までの1年間に同社のペット保険に新規契約した0歳の犬12万7501頭が対象。オス、メス別にみると、オスは「レオ」（1位）、「ソラ」（2位）、「ムギ」（3位）、「コタロウ」（4位）、「マル」（5位）、メスは「ココ」（1位）、「ムギ」（2位）、「モモ」（3位）、「ハナ」（4位）、「モカ」（5位）などが上位に入った。
バナー写真：トイプードル（PIXTA）