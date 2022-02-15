ペット保険大手のアニコム損害保険が公表した2022年の「人気犬種ランキング」の1位はトイプードル、人気の名前1位は「ムギ」だった。

トイプードルは13年連続で人気犬種のトップを維持。2位はチワワ、3位は異なる犬種を掛け合わせたミックス犬（体重10キロ未満）だった。

調査は、同社が21年1年間にペット保険に新規契約した0歳の犬12万5711頭を対象に行った。トイプードルは2万5848頭で全体の20.6％、チワワは1万8112頭で14.4％、ミックス犬は1万7477頭で13.9％を占めた。このほか、柴（4位、豆柴含む）、ミニチュア・ダックスフンド（5位）、ポメラニアン（6位）などが上位に入った。

2022年版 人気犬種ランキング

順位（前年） 割合（%） 1（1） トイプードル 20.6 2（2） チワワ 14.4 3（3） ミックス犬（体重10キロ未満） 13.9 4（4） 柴（豆柴含む） 9.2 5（6） ミニチュア・ダックスフンド 5.1 6（5） ポメラニアン 4.9 7（7） ミニチュア・シュナウザー 3.3 8（8） フレンチ・ブルドッグ 2.9 9（9） ヨークシャー・テリア 2.5 10（10） シー・ズー 2.2

アニコム損害保険調べ

トップ10の犬種で順位に変動があったのは、昨年6位だったミニチュア・ダックスフンドと同5位だったポメラニアンのみ。体重10キロ以上20キロ未満のいわゆる中型犬は柴とフレンチ・ブルドッグ（8位）の2犬種のみで、全般的に小型犬（体重5キロ以上10キロ未満）の人気が目立った。

11位はマルチーズ。以下、カニーンヘン・ダックスフンド、ゴールデン・レトリーバー、パグ、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、ラブラドール・レトリーバーなどの順となった。

また、同社が21年11月に発表した「犬の名前ランキング」によると、上位は1位「ムギ」、2位「ココ」、3位「ソラ」、4位「モカ」、5位「マロン」などの順となった。前年の2位だった「ムギ」が、1位だった「ココ」と入れ替わった。

2021年の犬の名前ランキング

順位（前年） 頭数 1（2） ムギ 1,236 2（1） ココ 1,178 3（3） ソラ 867 4（6） モカ 849 5（4） マロン 817 6（5） モモ 714 7（8） チョコ 713 8（7） モコ 709 9（13） コムギ 700 10（9） ハナ 691

アニコム損害保険調べ

名前の調査は、21年9月30日までの1年間に同社のペット保険に新規契約した0歳の犬12万7501頭が対象。オス、メス別にみると、オスは「レオ」（1位）、「ソラ」（2位）、「ムギ」（3位）、「コタロウ」（4位）、「マル」（5位）、メスは「ココ」（1位）、「ムギ」（2位）、「モモ」（3位）、「ハナ」（4位）、「モカ」（5位）などが上位に入った。

バナー写真：トイプードル（PIXTA）