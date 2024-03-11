米アカデミー賞を受賞した日本の作品を振り返る
2024年の第96回米アカデミー賞では、山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」が長編アニメ映画賞に輝いた。
1950年代には、日本映画の黄金期を象徴するかのように、黒澤明監督の「羅生門」、衣笠貞之助監督の「地獄門」、稲垣浩監督の「宮本武蔵」が名誉賞（外国語映画）を立て続けに受賞。その後は、ノミネートされることはあっても受賞には至らず、2009年の外国語映画賞（現在の国際長編映画賞に相当）「おくりびと」（滝田洋二郎監督）は、半世紀以上ぶりの受賞だった。22年に濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞している。
2024年（第96回）視覚効果賞
2024年（第96回）長編アニメ映画賞
「君たちはどう生きるか」宮崎駿監督
2022年（第94回）国際長編映画賞
「ドライブ・マイ・カー」濱口竜介監督
2009年（第81回）外国語映画賞
「おくりびと」滝田洋二郎監督
2009年（第81回）短編アニメーション賞
「つみきのいえ」加藤久仁生監督
2003年（第75回）長編アニメーション賞
「千と千尋の神隠し」宮崎駿監督
1999年（第71回）短編ドキュメンタリー賞
「ザ・パーソナルズ」伊比恵子監督
1956年（第28回）名誉賞（外国語映画）
「宮本武蔵」稲垣浩監督
1955年（第27回）名誉賞（外国語映画）
「地獄門」衣笠貞之助監督
1952年（第24回）名誉賞（外国語映画）
「羅生門」黒澤明監督
個人では、米映画「サヨナラ」に出演したナンシー梅木さんが1958年に助演女優賞、88年に坂本龍一さんが「ラストエンペラー」で作曲賞を獲得。86年にワダエミさん、93年に石岡瑛子さんが衣装デザイン賞を受賞。黒澤明監督は90年に特別名誉賞、宮崎駿監督は15年に名誉賞を受賞している。
バナー写真 : 「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞を受賞。山崎貴監督が両の手に握るオスカーとゴジラのフィギュア（ロイター）