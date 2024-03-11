米アカデミー賞を受賞した日本の作品を振り返る

2024年の第96回米アカデミー賞では、山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」が長編アニメ映画賞に輝いた。

1950年代には、日本映画の黄金期を象徴するかのように、黒澤明監督の「羅生門」、衣笠貞之助監督の「地獄門」、稲垣浩監督の「宮本武蔵」が名誉賞（外国語映画）を立て続けに受賞。その後は、ノミネートされることはあっても受賞には至らず、2009年の外国語映画賞（現在の国際長編映画賞に相当）「おくりびと」（滝田洋二郎監督）は、半世紀以上ぶりの受賞だった。22年に濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞している。

2024年（第96回）視覚効果賞

米アカデミー賞受賞後の「ゴジラ-1.0」制作チーム。左から2人目が山崎貴監督監督（Sthanlee Mirador/Sipa USA via Reuters Connect）

2024年（第96回）長編アニメ映画賞

「君たちはどう生きるか」宮崎駿監督

2022年（第94回）国際長編映画賞

「ドライブ・マイ・カー」濱口竜介監督

2009年（第81回）外国語映画賞

「おくりびと」滝田洋二郎監督

2009年（第81回）短編アニメーション賞

「つみきのいえ」加藤久仁生監督

2003年（第75回）長編アニメーション賞

「千と千尋の神隠し」宮崎駿監督

1999年（第71回）短編ドキュメンタリー賞

「ザ・パーソナルズ」伊比恵子監督

1956年（第28回）名誉賞（外国語映画）

「宮本武蔵」稲垣浩監督

1955年（第27回）名誉賞（外国語映画）

「地獄門」衣笠貞之助監督

1952年（第24回）名誉賞（外国語映画）

「羅生門」黒澤明監督

個人では、米映画「サヨナラ」に出演したナンシー梅木さんが1958年に助演女優賞、88年に坂本龍一さんが「ラストエンペラー」で作曲賞を獲得。86年にワダエミさん、93年に石岡瑛子さんが衣装デザイン賞を受賞。黒澤明監督は90年に特別名誉賞、宮崎駿監督は15年に名誉賞を受賞している。

バナー写真 : 「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞を受賞。山崎貴監督が両の手に握るオスカーとゴジラのフィギュア（ロイター）