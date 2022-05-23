バイデン米大統領が5月22日、2021年の就任後初めて訪日した。歴代米大統領の日本訪問を、年表形式にまとめた。

バイデン大統領は今回、韓国、そして日本を歴訪し、23日に岸田文雄首相と会談。24日には日本で開催するクアッド（日本、米国、インド、オーストラリア4カ国）首脳会議に出席する。

米国の現職大統領による日本訪問は、1974年のフォード氏が最初。その後は歴代全ての大統領が、少なくともそれぞれ2回は訪日している。国賓としての大統領訪日は、これまで7回。最も多く訪日したのはクリントン大統領の5回となっている。

レーガン大統領による中曽根康弘首相の別荘「日の出山荘」訪問（1983年）や、ブッシュ（父）大統領の「昭和天皇の大喪の礼」参列（89年）などの様子は、当時の日本の人々に強い印象を残した。また、オバマ大統領は2016年、広島平和記念公園を訪問した。

歴代米大統領の日本訪問

ジェラルド・フォード（1974-1977）

1974年11月18日-22日 現職の米大統領として初来日。国賓。田中角栄首相と会談

ジミー・カーター（1977-1981）

1979年6月24日-29日 東京サミット出席。国賓。大平正芳首相と会談。静岡県下田市で住民とのタウンミーテイングも。

1980年7月9日-10日 故大平首相の葬儀参列

ロナルド・レーガン（1981-1989）

1983年11月9日-12日 国賓。中曽根康弘首相と会談。東京・日の出山荘を訪問

1986年5月2日-7日 東京サミット出席。中曽根康弘首相と会談

ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ（1989-1993）

1989年2月23日-25日 昭和天皇の葬儀参列

1992年1月7日-10日 国賓。宮澤喜一首相と会談。体調を崩し、晩さん会で倒れる

ビル・クリントン（1993-2001）

1993年7月6日-10日 東京サミット出席、宮澤首相と会談

1996年4月16日-18日 国賓。橋本龍太郎首相と会談。冷戦後の日米同盟の意義・役割や今後の協力などを記した日米安保共同宣言発表

1998年11月19日-20日 小渕恵三首相と会談

2000年6月8日 故小渕首相の葬儀参列

2000年7月21日-23日 九州・沖縄サミット出席。森喜朗首相と会談

ジョージ・W・ブッシュ（2001-2009）

2002年2月17日-19日 小泉純一郎首相と会談

2003年10月17日-18日 小泉首相と会談

2005年11月15日-16日 小泉首相と会談

2008年7月6日-9日 北海道洞爺湖サミット出席、福田康夫首相と会談

バラク・オバマ（2009-2017）

2009年11月13日-14日 鳩山由紀夫首相と会談

2010年11月12日-14日 横浜APEC首脳会議出席、菅直人首相と会談

2014年4月23日-25日 国賓。安倍晋三首相と会談。尖閣に安保条約適用明言

2016年5月25日-27日 伊勢・志摩サミット出席。安倍首相と会談、広島訪問

ドナルド・トランプ （2017- 2021）

2017年11月5日-7日 安倍首相と会談、北朝鮮による拉致被害者家族と面会

2019年5月25日-28日 令和初の国賓として天皇皇后両陛下と会見、安倍首相と会談

（敬称略、外務省。米国務省資料などをもとにnippon.com 編集部作成）

バナー写真：シカゴ・オヘア空港に到着し、マスクを外すバイデン米大統領＝2022年5月11日（AFP＝時事）