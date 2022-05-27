5月4日に沖縄、11日に奄美が梅雨入りし、6月に入ると九州以北（北海道を除く）でもうっとうしい天気が続くようになる。昨年（2021年）は7月3日、静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生し、20人以上が死亡した。梅雨末期は十分な警戒が必要だ。
2021年の各地の梅雨入り、梅雨明け時期と、それぞれの平年値は下図の通り。九州南部、九州北部、四国、中国では5月中旬に早くも梅雨入りし、2カ月以上も梅雨が続いた。
2021年の梅雨入り・梅雨明けおよび平年値
|2021年梅雨入り
（平年日）
|2021年梅雨明け
（平年日）
|沖縄
|5月5日
（5月10日）
|7月3日
（6月21日）
|奄美
|5月5日
（5月12日）
|7月3日
（6月29日）
|九州南部
|5月11日
（5月30日）
|7月11日
（7月15日）
|九州北部
|5月11日
（6月4日）
|7月13日
（7月19日）
|四国
|5月12日
（6月5日）
|7月19日
（7月17日）
|中国
|5月12日
（6月6日）
|7月13日
（7月19日）
|近畿
|6月12日
（6月6日）
|7月17日
（7月19日）
|東海
|6月13日
（6月6日）
|7月17日
（7月19日）
|関東甲信
|6月14日
（6月7日）
|7月16日
（7月19日）
|北陸
|6月13日
（6月11日）
|7月14日
（7月23日）
|東北南部
|6月19日
（6月12日）
|7月16日
（7月24日）
|東北北部
|6月19日
（6月15日）
|7月16日
（7月28日）
（気象庁資料）
東京、大阪、名古屋、福岡など九州北部から関東甲信にかけては、平年で6月上旬に梅雨入りし、7月20日前後に梅雨明けする。梅雨期の降水量は、九州北部では500=600ミリ程度、関東甲信や東海では300ミリ程度となっている。
降水量は年によってばらつき
関東甲信の、過去30年間余りの梅雨期の平年比降水量は次の通り。年によってかなりばらつきがあり、1990年のように、平年の半分しか雨が降らない「空梅雨」のケースも。逆に2020年は梅雨明けが8月1日と遅く、平年の1.7倍の降水があった。
梅雨末期には降雨量が多くなることが多く、集中豪雨による河川の氾濫、土砂災害などの被害が毎年のように発生する。近年の梅雨シーズンに起きた主な豪雨被害は次の通り。
梅雨シーズンに起きた近年の主な豪雨被害
|2021年7月1日－3日
|北上した梅雨前線に暖かく湿った空気が次々に流れ込み、東海地方・関東南部で記録的な大雨。熱海市で土石流が発生し、26人死亡、1人行方不明。
|20年7月3日－31日
|長く停滞した前線の影響で西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨。4日から7日にかけて九州で記録的な大雨となり、球磨川など多くの河川が氾濫。熊本県などで死者84人。
|18年6月28日－7月8日
|西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨。広島、岡山両県などで死者220人以上に及び、うち岡山県倉敷市真備町だけで51人が死亡した。
|17年6月30日－7月10日
|前線停滞と台風3号の上陸などで、西日本から東日本にかけて大雨。特に7月5日から6日にかけて西日本で記録的な大雨となり、福岡県などで死者42人。
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