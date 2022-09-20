経済競争力は落ち目だけれど、高齢化は世界トップランナー。課題解決の知恵を世界にシェアできるか？

総務省がまとめた2022年9月15日現在の推計人口は、総人口が前年比82万人減となった一方、65歳以上の高齢者は6万人増加3627万人と過去最多。総人口に占める高齢者の割合も、前年から0.03％上昇して過去最高となった。

高齢者人口を詳しくみると、女性は2053万人（女性人口の32.0％）、男性は1574万人（男性人口の26.0％）で、女性が男性より479万人多い。

70歳以上人口は前年比39万人（0.4ポイント）増の2872万人、75歳以上人口は72万人（0.6ポイント）増1937万人。人口のボリューム層である「団塊の世代（1947～49年生まれ）」が2022年から75歳を迎え始めたことから、75歳以上が総人口に占める割合が初めて15％を超えた。80歳以上人口は41万人（0.4ポイント）増の1235万人。

国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（24.1％）を5ポイント上回っており、日本はダントツで世界のトップを走っている。

世界で高齢者人口割合が高い国

国・地域 総人口（万人） 65歳以上（万人） 65歳以上割合（％） 日本 12471 3627 29.1 イタリア 5904 1420 24.1 フィンランド 554 129 23.3 プエルトリコ 325 75 22.9 ポルトガル 1027 235 22.9 ギリシャ 1038 237 22.8 マルティニーク 37 8 22.8 ドイツ 8837 1869 22.4 ブルガリア 678 152 22.4 クロアチア 403 90 22.4

出所 : 総務省「統計トピックス」 / 日本の値は「人口推計」2022年9月15日現在、それ以外の国は、国連のWorld Population Prospects : The 2022 Revisionにおける将来推計から2022年7月1日現在の推計値

バナー写真 : PIXTA