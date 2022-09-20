経済競争力は落ち目だけれど、高齢化は世界トップランナー。課題解決の知恵を世界にシェアできるか？
総務省がまとめた2022年9月15日現在の推計人口は、総人口が前年比82万人減となった一方、65歳以上の高齢者は6万人増加3627万人と過去最多。総人口に占める高齢者の割合も、前年から0.03％上昇して過去最高となった。
高齢者人口を詳しくみると、女性は2053万人（女性人口の32.0％）、男性は1574万人（男性人口の26.0％）で、女性が男性より479万人多い。
70歳以上人口は前年比39万人（0.4ポイント）増の2872万人、75歳以上人口は72万人（0.6ポイント）増1937万人。人口のボリューム層である「団塊の世代（1947～49年生まれ）」が2022年から75歳を迎え始めたことから、75歳以上が総人口に占める割合が初めて15％を超えた。80歳以上人口は41万人（0.4ポイント）増の1235万人。
国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（24.1％）を5ポイント上回っており、日本はダントツで世界のトップを走っている。
世界で高齢者人口割合が高い国
|国・地域
|総人口（万人）
|65歳以上（万人）
|65歳以上割合（％）
|日本
|12471
|3627
|29.1
|イタリア
|5904
|1420
|24.1
|フィンランド
|554
|129
|23.3
|プエルトリコ
|325
|75
|22.9
|ポルトガル
|1027
|235
|22.9
|ギリシャ
|1038
|237
|22.8
|マルティニーク
|37
|8
|22.8
|ドイツ
|8837
|1869
|22.4
|ブルガリア
|678
|152
|22.4
|クロアチア
|403
|90
|22.4
出所 : 総務省「統計トピックス」 / 日本の値は「人口推計」2022年9月15日現在、それ以外の国は、国連のWorld Population Prospects : The 2022 Revisionにおける将来推計から2022年7月1日現在の推計値
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