消防庁によると、2022年6月から8月の3カ月間の全国の熱中症救急搬送人員は6万3430人。前年比増は2年ぶりで、1万9000人余り増加した。

6月は1万5969人で、6月の調査を開始した2010年以降、6月としては過去最高を記録。7月は2万7209人で、調査を開始した08年以降、7月としては2番目に多かった。8月の搬送人員は2万252人だった。

気象庁によると、6月の気候は下旬に記録的な高温となり、27日には関東甲信、東海、九州南部でいったん「梅雨明け宣言」（後に修正）が出る事態となった。7月も全国的気温が高く、特に北日本でかなり高くなった。8月は沖縄・奄美で気温がかなり高くなった。

8月の救急搬送者2万252人を分析すると、年齢別では高齢者（65歳以上）が最も多く 1万1,123 人（54.9％）、次いで成人（18～64歳）7366 人（36.4％）、少年（7～17歳）1642 人、（8.1％）、乳幼児（生後 28 日～6歳）121 人（0.6％）の順。

搬送者が医療機関に運ばれた際の熱中症の程度の内訳は、軽症（外来診療）1万3402 人（66.2％）、中等症（入院診療）6282 人（31.0％）、重症（長期入院）474 人（2.3％）だった。

どこにいて熱中症になったかという発生場所別の内訳は、住居が最も多く 7907 人（39.0％）、次いで道路 3417 人（16.9％）、道路工事現場などの仕事場2960 人（14.6％）、屋外施設2362 人（11.7％）の順だった。

バナー写真：埼玉県熊谷市で気温が40度を観測し、百貨店前の看板に張り出された最高気温の表示＝2022年7月1日（時事）