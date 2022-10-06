メジャー5年目の2022年シーズンも投打「二刀流」で大活躍した大谷翔平選手。ワールドシリーズが始まった1903年以降で初めて、同じ年に規定の投球回数と打席数をクリアする快挙も達成。文句なしに誰からも愛されるスポーツ選手。
笹川スポーツ財団が2022年6～7月に実施した「スポーツライフに関する調査」の中で、「好きなスポーツ選手」を尋ね、2237人から回答を得た。（以下、選手名は敬称略で表記）
トップの「大谷翔平」は29.1％と2位以下を大きく引き離す圧倒的な支持を集めた。女性・男性の双方に人気があるのが強み。2位は「羽生結弦」5.5%、3位「イチロー」3.2％。
年代別では、10代（18歳、19歳）は羽生が1位、大谷が2位だったが、20代～70歳以上の全ての年代で大谷がトップ。特に、50代、60代、70歳以上は35％以上の支持率だった。
好きなスポーツ選手調査は1992年から2年ごとに実施。「イチロー」「浅田真央」は2012年以降の6回の調査全てでトップ10入りし、現役を引退してもなお愛され続けている。2022年に初めて10位に入ったのは、「井上尚弥」「石川祐希」「那須川天心」の3人。
|総合
|％
|大谷翔平 / 野球
|29.1
|羽生結弦 / フィギュアスケート
|5.5
|イチロー / 野球
|3.2
|井上尚弥 / ボクシング
|2.6
|松山英樹 / ゴルフ
|2.2
|石川祐希 / バレーボール
|1.5
|浅田真央 / フィギュアスケート
|1.4
|大坂なおみ / テニス
|1.1
|坂本勇人 / 野球
|1.0
|那須川天心 / 格闘技
|1.0
出所 : 笹川スポーツ財団
|女性
|％
|男性
|％
|大谷翔平
|28.3
|大谷翔平
|29.9
|羽生結弦
|10.9
|イチロー
|4.1
|浅田真央
|3.0
|井上尚弥
|3.9
|石川祐希
|2.6
|松山英樹
|3.8
|イチロー
|2.2
|長嶋茂雄
|1.5
出所 : 笹川スポーツ財団
バナー写真 : 2022年10月2日のレンジャーズ戦での大谷翔平（米アナハイム、時事）