メジャー5年目の2022年シーズンも投打「二刀流」で大活躍した大谷翔平選手。ワールドシリーズが始まった1903年以降で初めて、同じ年に規定の投球回数と打席数をクリアする快挙も達成。文句なしに誰からも愛されるスポーツ選手。

笹川スポーツ財団が2022年6～7月に実施した「スポーツライフに関する調査」の中で、「好きなスポーツ選手」を尋ね、2237人から回答を得た。（以下、選手名は敬称略で表記）

トップの「大谷翔平」は29.1％と2位以下を大きく引き離す圧倒的な支持を集めた。女性・男性の双方に人気があるのが強み。2位は「羽生結弦」5.5%、3位「イチロー」3.2％。

年代別では、10代（18歳、19歳）は羽生が1位、大谷が2位だったが、20代～70歳以上の全ての年代で大谷がトップ。特に、50代、60代、70歳以上は35％以上の支持率だった。

好きなスポーツ選手調査は1992年から2年ごとに実施。「イチロー」「浅田真央」は2012年以降の6回の調査全てでトップ10入りし、現役を引退してもなお愛され続けている。2022年に初めて10位に入ったのは、「井上尚弥」「石川祐希」「那須川天心」の3人。

総合 ％ 大谷翔平 / 野球 29.1 羽生結弦 / フィギュアスケート 5.5 イチロー / 野球 3.2 井上尚弥 / ボクシング 2.6 松山英樹 / ゴルフ 2.2 石川祐希 / バレーボール 1.5 浅田真央 / フィギュアスケート 1.4 大坂なおみ / テニス 1.1 坂本勇人 / 野球 1.0 那須川天心 / 格闘技 1.0

出所 : 笹川スポーツ財団

女性 ％ 男性 ％ 大谷翔平 28.3 大谷翔平 29.9 羽生結弦 10.9 イチロー 4.1 浅田真央 3.0 井上尚弥 3.9 石川祐希 2.6 松山英樹 3.8 イチロー 2.2 長嶋茂雄 1.5

出所 : 笹川スポーツ財団

バナー写真 : 2022年10月2日のレンジャーズ戦での大谷翔平（米アナハイム、時事）